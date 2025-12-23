Обкрадав військових, загиблих на Куп’янському напрямку: на Харківщині викрито працівника моргу, - прокуратура. ФОТО

На Харківщині правоохоронці викрили працівника моргу, який привласнював особисті речі українських військовослужбовців, загиблих на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Причетні до схеми

За даними слідства, у серпні 2025 року правоохоронці встановили, що молодша медсестра моргу систематично обкрадала полеглих військових. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, судовий розгляд якого триває досі.

У ході подальшого розслідування слідчі встановили ще одного причетного до злочину - колегу медсестри. Йдеться про молодшого медичного брата Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи".

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Деталі схеми

Слідство з’ясувало, що чоловік привласнював мобільні телефони загиблих українських воїнів. Під час проведення обшуків у нього виявили викрадені гаджети, які належали полеглим захисникам.

Правоохоронці повідомили фігурантові про підозру у вчиненні крадіжки, скоєної повторно та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Наразі прокуратура наполягає на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Крім того, слідство перевіряє інформацію щодо можливих інших епізодів крадіжок, до яких може бути причетний підозрюваний.

У Харківській обласній прокуратурі наголосили, що такі дії є неприпустимими. "Подібна зневага до пам’яті воїнів, які ціною власного життя боронили державу, є аморальною та неприпустимою. Справедливий вирок у цій справі - це питання честі для правосуддя та обов’язок перед кожним героєм", - заявили у відомстві.

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