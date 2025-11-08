Суд взяв під варту поліцейського Рибянського, який вкрав понад 13 млн грн та переховувався на Рівненщині в лісі

Начальнику відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському, який намагався втекти разом із речовими доказами у справі на понад 13 мільйонів гривень, вже обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що вирішив суд?

Суд призначив Рибянському запобіжний захід - тримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 млн гривень.

Рибянського затримали вдень 6 листопада на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР через перевищення службових повноважень. Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки виявили зникнення арештованих коштів.

Людина зникла з робочого місця із сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватись. Орієнтовно мова про понад 16 млн грн, переважно в доларах", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Що передувало?

6 листопада правоохоронці повідомили про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.

Топ коментарі
+11
Я уявляю як ржуть з нього депутати.
08.11.2025 15:51


+9
Мусорів - на фронт!


+8
А в чому він не правий? Хтось знає хоть одного мусора не корупціонера і без авто, як наприклад вчитель чи сантехнік,електрик ЖЕКу ?
08.11.2025 16:46


Він офіційно заброньований злодій.
08.11.2025 15:46


а мне его как то немного жаль.хлопака видит-все вокруг воруют как не в себя.решил,а я чем хуже? тем более,явно парень из народа.покровителей нет.папа не депутат.а деньги точно были в свое время краденые.вот только умы не хватило ,как спрятаться..
08.11.2025 16:46


Смог. Дабілся. Заработал. Думал напєрьод. Стратєгічєскі. Пєнсія тоже.






А Вам уже в Швейцарії хліб гіркне?




Мусор - на фронт. Я в Україні.


Головне що у влади є гроші платити ботам на захист мусорів а на basic income немає.
08.11.2025 16:51


з окопа пише


Партизан хрінів!


через рік відпустять під залог-680 тис






Баба Яга його здала


Це все через брак освіти , наявність дипломів нічого не означає .
08.11.2025 15:59


Через брак розуму і жадібнисть.


Через відсутність покарання.



16 млн чи 13 млн.???



Для мусоров вкрав 13млн- перевищення службових повноважень, вбив дитину ( Тимура Гдлянова) по п'яні- перевищення службових повноважень,.......
08.11.2025 16:14


3 лями вже скинув - на кишеню


Та ні. Для цього мозгів забракло.



Куди поділи гроші? Віддали його начальнику? Того де будете ловить? Чи повернули першому крадію,бо людину пожаліли-матиме кошти відкупитися,внести заставу,і-втікти знову,тепер уже надійно.
08.11.2025 16:29


Суд взяв під варту поліцейського Рибянського.







Ні вкрасти, ні на шухері постояти )))
08.11.2025 18:02


через декілька місяців, отримає через суд оплату за вимушену відпустку і на підвищення
08.11.2025 18:40


Но позвольте, как же он служил в очистке?
08.11.2025 18:56


Та уже бы тётку какую взял бы!? Вот же жлобяра, харчей валом в бус набил. А если мороз для начала 10-, дня 3 подряд---капец картохе, луку итд! А там и цынга к январю! Типичное хуторянское жлобство.
08.11.2025 19:12


У лісі спіймали розжирілого Робін Гуда, схожого чи то на пацюка, чи то на свиню.
08.11.2025 21:53


І це тільки один, а інші ?


 
 