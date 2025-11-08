Суд взяв під варту поліцейського Рибянського, який вкрав понад 13 млн грн та переховувався на Рівненщині в лісі
Начальнику відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському, який намагався втекти разом із речовими доказами у справі на понад 13 мільйонів гривень, вже обрали запобіжний захід.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що вирішив суд?
Суд призначив Рибянському запобіжний захід - тримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 млн гривень.
Рибянського затримали вдень 6 листопада на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР через перевищення службових повноважень. Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки виявили зникнення арештованих коштів.
Людина зникла з робочого місця із сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватись. Орієнтовно мова про понад 16 млн грн, переважно в доларах", - розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.
Що передувало?
6 листопада правоохоронці повідомили про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нє щітайте чужіє дєньгі!
Ви проста завідуєте!
Ви лохі!
Втікли, то мовчіть хоч б.
А цей час будемо витрачати тисячи щоб озороняти
та годувати...
Тай за рік слідча група прокурорських отримає мільон зряплати..
отакі зефламінги..
Вони знають, що їм нічого тут не буде
Невже 3 млн уже прикопав десь у лісі?
Заголовок новини звучить, як про сержанта поліції.
Нічого особливого. Звичайна буденність...
Він начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві!!!
Черговий підлеглий підклав кавалок 💩 Клименку з Вигівським 😂