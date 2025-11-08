Суд взял под стражу полицейского Рыбянского, который украл более 13 млн грн и скрывался в Ривненской области в лесу
Начальнику отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрию Рыбянскому, который пытался сбежать вместе с вещественными доказательствами по делу на сумму более 13 миллионов гривен, уже избрана мера пресечения.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что решил суд?
Суд назначил Рыбянскому меру пресечения - содержание под стражей 60 суток с альтернативой залога в размере 13,3 млн гривен.
Рыбянского задержали днем 6 ноября в Ривненской области. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР по факту превышения служебных полномочий. Правоохранитель был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки обнаружили исчезновение арестованных средств.
Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться. Ориентировочно речь идет о более 16 млн грн, преимущественно в долларах", - рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Что предшествовало?
6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.
Втікли, то мовчіть хоч б.
А цей час будемо витрачати тисячи щоб озороняти
та годувати...
Тай за рік слідча група прокурорських отримає мільон зряплати..
отакі зефламінги..
Невже 3 млн уже прикопав десь у лісі?