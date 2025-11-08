РУС
Новости Розыск полицейского Рыбянского
Суд взял под стражу полицейского Рыбянского, который украл более 13 млн грн и скрывался в Ривненской области в лесу

Начальника Дарницкого управления полиции Рыбянского разыскивают

Начальнику отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве Юрию Рыбянскому, который пытался сбежать вместе с вещественными доказательствами по делу на сумму более 13 миллионов гривен, уже избрана мера пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что решил суд?

Суд назначил Рыбянскому меру пресечения - содержание под стражей 60 суток с альтернативой залога в размере 13,3 млн гривен.

Рыбянского задержали днем 6 ноября в Ривненской области. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР по факту превышения служебных полномочий. Правоохранитель был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки обнаружили исчезновение арестованных средств.

Читайте также: Украл более 13 млн грн и скрывался в Ровенской области в лесу: полицейский Рыбянский получил подозрение. ФОТОрепортаж

Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться. Ориентировочно речь идет о более 16 млн грн, преимущественно в долларах", - рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский Рыбянский, которого разыскивали, исчез с рабочего места с более чем 16 млн грн, - ГБР

Что предшествовало?

6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Нацполиция (16919) хищение (685) мера пресечения (546)
+3
Я уявляю як ржуть з нього депутати.
08.11.2025 15:51 Ответить
+2
А Вам уже в Швейцарії хліб гіркне?

Втікли, то мовчіть хоч б.
08.11.2025 16:32 Ответить
+1
Мусорів - на фронт!
08.11.2025 15:48 Ответить
Він офіційно заброньований злодій.
08.11.2025 15:46 Ответить
а мне его как то немного жаль.хлопака видит-все вокруг воруют как не в себя.решил,а я чем хуже? тем более,явно парень из народа.покровителей нет.папа не депутат.а деньги точно были в свое время краденые.вот только умы не хватило ,как спрятаться..
08.11.2025 16:46 Ответить
Мусорів - на фронт!
08.11.2025 15:48 Ответить
А Вам уже в Швейцарії хліб гіркне?

Втікли, то мовчіть хоч б.
08.11.2025 16:32 Ответить
Мусор - на фронт. Я в Україні.
08.11.2025 16:42 Ответить
А в чому він не правий? Хтось знає хоть одного мусора не корупціонера і без авто, як наприклад вчитель чи сантехнік,електрик ЖЕКу ?
08.11.2025 16:46 Ответить
Головне що у влади є гроші платити ботам на захист мусорів а на basic income немає.
08.11.2025 16:51 Ответить
Я уявляю як ржуть з нього депутати.
08.11.2025 15:51 Ответить
Партизан хрінів!
08.11.2025 15:52 Ответить
через рік відпустять під залог-680 тис
А цей час будемо витрачати тисячи щоб озороняти
та годувати...
Тай за рік слідча група прокурорських отримає мільон зряплати..
отакі зефламінги..
08.11.2025 15:57 Ответить
Баба Яга його здала
08.11.2025 15:57 Ответить
Це все через брак освіти , наявність дипломів нічого не означає .
08.11.2025 15:59 Ответить
16 млн чи 13 млн.???
Невже 3 млн уже прикопав десь у лісі?
08.11.2025 16:13 Ответить
Для мусоров вкрав 13млн- перевищення службових повноважень, вбив дитину ( Тимура Гдлянова) по п'яні- перевищення службових повноважень,.......
08.11.2025 16:14 Ответить
3 лями вже скинув - на кишеню
08.11.2025 16:19 Ответить
Та ні. Для цього мозгів забракло.

08.11.2025 16:24 Ответить
Куди поділи гроші? Віддали його начальнику? Того де будете ловить? Чи повернули першому крадію,бо людину пожаліли-матиме кошти відкупитися,внести заставу,і-втікти знову,тепер уже надійно.
08.11.2025 16:29 Ответить
 
 