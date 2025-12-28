Житель Одещини катував військового та відібрав у нього компенсацію за поранення

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який напав на пораненого військовослужбовця з метою заволодіння його грошима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Одеської області.

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Інцидент стався в Білгород-Дністровському районі. За даними слідства, 22-річний чоловік дізнався, що його 23-річний знайомий, військовослужбовець ЗСУ, отримав грошову компенсацію за поранення, здобуте під час бойових дій. Після цього зловмисник вирішив заволодіти цими коштами силою.

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Напад на пораненого військового

За інформацією поліції, нападник побив військовослужбовця та вимагав гроші з його банківської картки. Щоб зламати опір, він зв’язав потерпілому руки полімерними стяжками й кілька годин застосовував фізичне насильство. У результаті потерпілий був змушений переказати 29 тисяч гривень на рахунок зловмисника.

Через ліміти на безготівкові операції нападник змусив військового поїхати до банкомата, де той зняв і віддав ще 20 тисяч гривень. Після цього зловмисник відвіз пораненого до лікарні та поїхав з місця події.

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Затримання та відповідальність

Унаслідок нападу військовослужбовець отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та інші тілесні ушкодження.

"Фігуранта затримали протягом кількох годин після скоєння злочину. Майже всі викрадені кошти він встиг витратити", — повідомили в поліції Одеської області.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше Київська обласна прокуратура спільно з поліцією викрила групу, яка під виглядом "допомоги відомих екстрасенсів" привласнювала кошти українців.

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