Житель Одещини катував військового та відібрав у нього компенсацію за поранення
В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який напав на пораненого військовослужбовця з метою заволодіння його грошима.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Одеської області.
Інцидент стався в Білгород-Дністровському районі. За даними слідства, 22-річний чоловік дізнався, що його 23-річний знайомий, військовослужбовець ЗСУ, отримав грошову компенсацію за поранення, здобуте під час бойових дій. Після цього зловмисник вирішив заволодіти цими коштами силою.
Напад на пораненого військового
За інформацією поліції, нападник побив військовослужбовця та вимагав гроші з його банківської картки. Щоб зламати опір, він зв’язав потерпілому руки полімерними стяжками й кілька годин застосовував фізичне насильство. У результаті потерпілий був змушений переказати 29 тисяч гривень на рахунок зловмисника.
Через ліміти на безготівкові операції нападник змусив військового поїхати до банкомата, де той зняв і віддав ще 20 тисяч гривень. Після цього зловмисник відвіз пораненого до лікарні та поїхав з місця події.
Затримання та відповідальність
Унаслідок нападу військовослужбовець отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та інші тілесні ушкодження.
"Фігуранта затримали протягом кількох годин після скоєння злочину. Майже всі викрадені кошти він встиг витратити", — повідомили в поліції Одеської області.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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