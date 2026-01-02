Изнасиловал 13-летнюю дочь гражданской жены, пока та лежала в больнице после родов: мужчина взят под стражу

В Винницкой области 39-летнему жителю Гайсинского района сообщили о подозрении в изнасиловании 13-летней падчерицы.

Об этом сообщили Офис генпрокурора, прокуратура и полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстоятельства преступления

По данным досудебного расследования, подозреваемый проживал вместе с матерью ребенка в гражданском браке. Правоохранители характеризуют их отношения как гражданский брак.

Преступление было совершено в августе 2025 года. Мужчина воспользовался отсутствием женщины, которая на тот момент находилась в больнице в связи с родами, и изнасиловал ее 13-летнюю дочь.

Мать ребенка не подозревала о совершенном насилии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд передал АРМА более 10 млн грн по делу о присвоении благотворительных средств, - Офис Генпрокурора

Как обнаружили преступление

Потерпевшая девочка в течение длительного времени молчала о том, что произошло. Только позже она решилась рассказать о пережитом насилии своей старшей сестре.

После этого старшая сестра сообщила о преступлении правоохранительным органам, которые начали расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиения, пытки и похищения людей: в Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорен экс-правоохранитель-предатель

Подозрение и мера пресечения

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания до завершения досудебного расследования и судебного разбирательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Палачей из российской армии приговорили за пытки и убийство гражданского в Николаевской области. ФОТО