Изнасиловал 13-летнюю дочь гражданской жены, пока та лежала в больнице после родов: мужчина взят под стражу
В Винницкой области 39-летнему жителю Гайсинского района сообщили о подозрении в изнасиловании 13-летней падчерицы.
Об этом сообщили Офис генпрокурора, прокуратура и полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства преступления
По данным досудебного расследования, подозреваемый проживал вместе с матерью ребенка в гражданском браке. Правоохранители характеризуют их отношения как гражданский брак.
Преступление было совершено в августе 2025 года. Мужчина воспользовался отсутствием женщины, которая на тот момент находилась в больнице в связи с родами, и изнасиловал ее 13-летнюю дочь.
Мать ребенка не подозревала о совершенном насилии.
Как обнаружили преступление
Потерпевшая девочка в течение длительного времени молчала о том, что произошло. Только позже она решилась рассказать о пережитом насилии своей старшей сестре.
После этого старшая сестра сообщила о преступлении правоохранительным органам, которые начали расследование.
Подозрение и мера пресечения
Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания до завершения досудебного расследования и судебного разбирательства.
Повісити цього ссавця і гірше не буде для Світу!