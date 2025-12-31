Суд передал АРМА более 10 млн грн по делу о присвоении благотворительных средств, - Офис Генпрокурора

По ходатайству прокуроров суд передал АРМА более 10 млн грн, арестованных по делу о незаконном присвоении благотворительных средств.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Запорожской областной прокуратуры и передал в управление АРМА более 10 млн грн, арестованных на счетах общественной организации в уголовном производстве по незаконному присвоению благотворительной помощи.

Создали фиктивную ОО

По данным следствия, гражданин Украины создал общественную организацию, которая получила от международной организации более 17 млн грн благотворительных средств. В то же время организация фактически не осуществляла деятельность по уставным направлениям. Учредитель, директор и их знакомый незаконно завладели средствами, поступавшими на счета юридического лица.

Деньги перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей якобы за товары и услуги, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем средства снимали и распределяли между участниками схемы.

Присвоили благотворительные средства

Таким образом группа лиц присвоила более 1 млн грн благотворительной помощи. Еще более 10 млн грн правоохранители успели сохранить — на счета общественной организации был наложен арест.

В ноябре 2025 года участникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда.

