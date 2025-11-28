Квартиры и земельные участки боевиков ЧВК "Вагнер" нашли в Одесской и Харьковской областях, - ОГП
Правоохранители обнаружили квартиры, жилые дома и земельные участки боевиков частной военной компании "Вагнер" в Одесской и Харьковской областях. Наложены обременения.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что нашли
В прокуратуре сообщили, что на объекты недвижимости, принадлежащие боевикам, "наложены обременения".
Кроме того, в управление АРМА передали имущество лиц, причастных к деятельности ЧВК "Редут". Речь идет о коммерческом помещении площадью 500 м² и земельном участке стоимостью более 2 млн грн.
Досудебное расследование продолжается. Прокуратура продолжает хранить и блокировать имущество, связанное с участниками ЧВК.
Больше о Вагнере
ЧВК "Вагнер" — российское вооруженное формирование, международная преступная и террористическая организация, комплектуемая наемниками, осужденными преступниками. Прекратила свое существование в 2023 году после смерти своего главаря Евгения Пригожина.
Ну дуже швидко шукали - в поті лиця.
І за ці 12років ці так звані ''правоохоронні органи'' отримували Величезні зарплати - по суті вони просто проїдали і просирали гроші платників податків.
Проїли на багато більше державних коштів - ніж принесли користі.
Жду расследования
Там столько интересного будет про Вову и Андрюшу
Про то ,как эта сладкая парочка слила ВРАГУ напрямую
Операцию АВЕНЮ!!!