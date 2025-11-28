Квартиры и земельные участки боевиков ЧВК "Вагнер" нашли в Одесской и Харьковской областях, - ОГП

Правоохранители обнаружили квартиры, жилые дома и земельные участки боевиков частной военной компании "Вагнер" в Одесской и Харьковской областях. Наложены обременения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что нашли

В прокуратуре сообщили, что на объекты недвижимости, принадлежащие боевикам, "наложены обременения".

Кроме того, в управление АРМА передали имущество лиц, причастных к деятельности ЧВК "Редут". Речь идет о коммерческом помещении площадью 500 м² и земельном участке стоимостью более 2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура продолжает хранить и блокировать имущество, связанное с участниками ЧВК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европол помог Украине идентифицировать более 650 подозреваемых в военных преступлениях наемников российских ЧВК

Больше о Вагнере

ЧВК "Вагнер" — российское вооруженное формирование, международная преступная и террористическая организация, комплектуемая наемниками, осужденными преступниками. Прекратила свое существование в 2023 году после смерти своего главаря Евгения Пригожина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинение просит 10 лет для экс-сотрудника прокуратуры, который в пьяном виде совершил смертельное ДТП