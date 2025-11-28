РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11908 посетителей онлайн
Новости арест имущества
1 803 5

Квартиры и земельные участки боевиков ЧВК "Вагнер" нашли в Одесской и Харьковской областях, - ОГП

В Украине нашли квартиры и участки боевиков Вагнера

Правоохранители обнаружили квартиры, жилые дома и земельные участки боевиков частной военной компании "Вагнер" в Одесской и Харьковской областях. Наложены обременения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что нашли

В прокуратуре сообщили, что на объекты недвижимости, принадлежащие боевикам, "наложены обременения".

Кроме того, в управление АРМА передали имущество лиц, причастных к деятельности ЧВК "Редут". Речь идет о коммерческом помещении площадью 500 м² и земельном участке стоимостью более 2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура продолжает хранить и блокировать имущество, связанное с участниками ЧВК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европол помог Украине идентифицировать более 650 подозреваемых в военных преступлениях наемников российских ЧВК

Больше о Вагнере

ЧВК "Вагнер" — российское вооруженное формирование, международная преступная и террористическая организация, комплектуемая наемниками, осужденными преступниками. Прекратила свое существование в 2023 году после смерти своего главаря Евгения Пригожина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинение просит 10 лет для экс-сотрудника прокуратуры, который в пьяном виде совершил смертельное ДТП

Автор: 

имущество (361) ЧВК Вагнер (1342) АРМА (131) Офис Генпрокурора (2810)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справа Пригожина живе і процвітає в Україні?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:11 Ответить
Нібито щось знайшли москальське на 12році війни проти москалів.
Ну дуже швидко шукали - в поті лиця.
І за ці 12років ці так звані ''правоохоронні органи'' отримували Величезні зарплати - по суті вони просто проїдали і просирали гроші платників податків.
Проїли на багато більше державних коштів - ніж принесли користі.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:57 Ответить
Так или иначе - но Вагнергейт всплывает
Жду расследования
Там столько интересного будет про Вову и Андрюшу
Про то ,как эта сладкая парочка слила ВРАГУ напрямую
Операцию АВЕНЮ!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:14 Ответить
дічь...4 рік війни
показать весь комментарий
28.11.2025 15:17 Ответить
Одеса та Харків... А я в не дивуюся. Бо то місця зосередження ватників та ждунів.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:25 Ответить
 
 