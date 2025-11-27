Обвинение просит 10 лет для экс-сотрудника прокуратуры, который в пьяном виде совершил смертельное ДТП

Голосеевский районный суд г. Киева 27 ноября завершил судебные прения в уголовном производстве в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После выступлений сторон суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, обвиняемый грубо нарушил сразу несколько правил дорожного движения: проигнорировал запрещающий знак, выехал на встречную полосу и двигался со скоростью, почти вдвое превышающей разрешенную на этом участке дороги. В результате он выехал на тротуар и сбил женщину. После наезда подозреваемый покинул место ДТП.

"Мог ли он воспользоваться общественным транспортом или такси? Да. Но он сделал выбор. Выбор, который стоил жизни другому человеку. Вместо того, чтобы вызвать скорую или оказать хоть какую-то помощь женщине, которую он сбил, обвиняемый просто скрылся с места происшествия. Разве такое поведение достойно сотрудника органов прокуратуры? Нет. И мне, как Генеральному прокурору, стыдно, что доверие к институту было подорвано. Было ли это поведение человека, который осознает ценность человеческой жизни? Однозначно - нет", - отметил в суде старший группы прокуроров - Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП. ВИДЕО

Сторона обвинения просит суд признать бывшего сотрудника прокуратуры виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК Украины и ч. 3 ст. 286-1 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Кроме того, Генеральный прокурор обратился в суд с ходатайством оставить меру пресечения в виде содержания под стражей до момента вступления приговора в законную силу.

Читайте также: Сотрудник прокуратуры, который насмерть сбил женщину в Киеве, является сыном комика-предателя Молочного, - журналист Андриюк