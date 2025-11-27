Обвинувачення просить 10 років для експрацівника прокуратури, що п’яним скоїв смертельне ДТП

Голосіївський районний суд м. Києва 27 листопада завершив судові дебати у кримінальному провадженні щодо колишнього працівника прокуратури, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Після виступів сторін суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, обвинувачений грубо порушив одразу кілька правил дорожнього руху: проігнорував заборонний знак, виїхав на зустрічну смугу та рухався зі швидкістю, майже вдвічі вищою за дозволену на цій ділянці дороги. У результаті він виїхав на тротуар і збив жінку. Після наїзду підозрюваний залишив місце ДТП.

"Чи міг він скористатися громадським транспортом або таксі? Так. Але він зробив вибір. Вибір, який вартував життя іншій людині. Замість того, щоб викликати швидку або надати бодай якусь допомогу жінці, яку він збив, обвинувачений просто втік з місця пригоди. Хіба ця поведінка достойна співробітника органів прокуратури? Ні. І мені, як Генеральному прокурору, соромно, що довіра до інституції була підірвана. Чи це була поведінка людини, яка усвідомлює цінність людського життя? Однозначно – ні", – зазначив у суді старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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Сторона обвинувачення просить суд визнати колишнього працівника прокуратури винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 КК України та ч. 3 ст. 286-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Крім того, Генеральний прокурор звернувся до суду з клопотанням залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до моменту набрання вироком законної сили.

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