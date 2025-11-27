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Новини Працівник прокуратури Молочний збив жінку
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Обвинувачення просить 10 років для експрацівника прокуратури, що п’яним скоїв смертельне ДТП

ДТП за участі прокурора Молочного

Голосіївський районний суд м. Києва 27 листопада завершив судові дебати у кримінальному провадженні щодо колишнього працівника прокуратури, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Після виступів сторін суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, обвинувачений грубо порушив одразу кілька правил дорожнього руху: проігнорував заборонний знак, виїхав на зустрічну смугу та рухався зі швидкістю, майже вдвічі вищою за дозволену на цій ділянці дороги. У результаті він виїхав на тротуар і збив жінку. Після наїзду підозрюваний залишив місце ДТП.

"Чи міг він скористатися громадським транспортом або таксі? Так. Але він зробив вибір. Вибір, який вартував життя іншій людині. Замість того, щоб викликати швидку або надати бодай якусь допомогу жінці, яку він збив, обвинувачений просто втік з місця пригоди. Хіба ця поведінка достойна співробітника органів прокуратури? Ні. І мені, як Генеральному прокурору, соромно, що довіра до інституції була підірвана. Чи це була поведінка людини, яка усвідомлює цінність людського життя? Однозначно – ні", – зазначив у суді старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працівник прокуратури Молочний збив жінку на пішохідній зоні в Києві та намагався втекти з місця ДТП. ВIДЕО

Сторона обвинувачення просить суд визнати колишнього працівника прокуратури винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 КК України та ч. 3 ст. 286-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Крім того, Генеральний прокурор звернувся до суду з клопотанням залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до моменту набрання вироком законної сили.

Також читайте: Працівник прокуратури, який на смерть збив жінку у Києві, є сином коміка-зрадника Молочного, - журналіст Андріюк

Автор: 

ДТП (4524) Кравченко Руслан (205) Офіс Генпрокурора (3919)
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Топ коментарі
+6
Як обвинувачення просить - то дайте! Чи у вас у судій корпоративна солідарність????
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27.11.2025 19:44 Відповісти
+3
Так воно і є - то син Молочного - зрадника України - ''квн-щика'' - друга Зеленського.
В підсумку знайдуться пом'якшуючі обставини - присудять в два рази менший термін - а потім Зеленський ще й амністію дасть.
Друзям Зеленського можна вбивати людей.
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27.11.2025 20:28 Відповісти
+2
два роки условно з заставою в 100 гривень.
ну він же свій....
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27.11.2025 19:45 Відповісти
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Як обвинувачення просить - то дайте! Чи у вас у судій корпоративна солідарність????
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27.11.2025 19:44 Відповісти
два роки условно з заставою в 100 гривень.
ну він же свій....
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27.11.2025 19:45 Відповісти
Вимога справедлива, але видно він не вписався в систему!
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27.11.2025 19:55 Відповісти
менше, ніж за вбивство, хоча має бути більше, бо був суспільний ризик, він міг збити і 10 людей
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27.11.2025 19:55 Відповісти
Видите ли, так сложилось в цивилизованных странах, что за совершение уголовно наказуемого деяния существует четко определенная ответственность. В данном случае деяния обвиняемого подпадают под ст. 286 УК Украины, максимальное наказание по которой до 10 лет. И ни один суд, ни при каких обстоятельствах, за любое ДТП с самыми ужасными последствиями не может вынести приговор о лишении свободы более, чем на 10 лет.
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27.11.2025 22:34 Відповісти
Вибачте, але для мене це не новина. Тому і критикую надто м'яке законодавство.
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27.11.2025 22:37 Відповісти
Так.
Дніпро, жінка вкрала 5к (коробку з готівкою в кафе).
8 р.світить
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27.11.2025 23:54 Відповісти
буба в нас хто?
правильно - юрист!
клюви позащьолкали і слухайте юриста по вечорах..
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27.11.2025 20:00 Відповісти
Схоже, що мова про Молочного, сина коміка Молочного, який на раісє проживає...
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27.11.2025 20:13 Відповісти
Так воно і є - то син Молочного - зрадника України - ''квн-щика'' - друга Зеленського.
В підсумку знайдуться пом'якшуючі обставини - присудять в два рази менший термін - а потім Зеленський ще й амністію дасть.
Друзям Зеленського можна вбивати людей.
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27.11.2025 20:28 Відповісти
я і кум це вже взвод по зеленому!
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27.11.2025 22:48 Відповісти
вибіркове показушне правосуддя ... я тяжкість скоєнного сумніву не піддаю
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27.11.2025 21:07 Відповісти
 
 