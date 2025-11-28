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Новини арешт майна
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Квартири й земельні ділянки бойовиків ПВК "Вагнер" знайшли на Одещині та Харківщині, - ОГП

В Україні знайшли квартири й ділянки бойовиків Вагнер

Правоохоронці виявили квартири, житлові будинки та земельні ділянки бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Одеській та Харківській областях. Накладено обтяження.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що знайшли

В прокуратурі повідомили, що на об'єкти нерухомості, що належать бойовикам, "накладено обтяження".

Крім того, в управління АРМА передали майно осіб, причетних до діяльності ПВК "Редут". Йдеться про комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.

Досудове розслідування триває. Прокуратура продовжує зберігати та блокувати майно, пов’язане з учасниками ПВК.

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Більше про Вагнер

ПВК "Вагнер" — російське збройне формування, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Припинила своє існування у 2023 році після смерті свого ватажка Євгенія Пригожина.

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Автор: 

майно (379) ПВК Вагнер (1508) АРМА (677) Офіс Генпрокурора (3923)
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Справа Пригожина живе і процвітає в Україні?
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28.11.2025 15:11 Відповісти
Нібито щось знайшли москальське на 12році війни проти москалів.
Ну дуже швидко шукали - в поті лиця.
І за ці 12років ці так звані ''правоохоронні органи'' отримували Величезні зарплати - по суті вони просто проїдали і просирали гроші платників податків.
Проїли на багато більше державних коштів - ніж принесли користі.
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28.11.2025 15:57 Відповісти
дічь...4 рік війни
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28.11.2025 15:17 Відповісти
Ні, вже 12-й рік війни.
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28.11.2025 17:03 Відповісти
У чому діч?Українські АТОшники десятками вербувалися в "вагнер" після 16 го року.
В Сирії у " вагнері" воювала українська група з АТОшників
" Весна" .
Так що ті ділянки - якраз оті 2 га ,які АТОшникам давали в 14-16 му.
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29.11.2025 08:35 Відповісти
Суди повернуть підорам назад.
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02.12.2025 07:29 Відповісти
 
 