Квартири й земельні ділянки бойовиків ПВК "Вагнер" знайшли на Одещині та Харківщині, - ОГП

Правоохоронці виявили квартири, житлові будинки та земельні ділянки бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Одеській та Харківській областях. Накладено обтяження.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що знайшли

В прокуратурі повідомили, що на об'єкти нерухомості, що належать бойовикам, "накладено обтяження".

Крім того, в управління АРМА передали майно осіб, причетних до діяльності ПВК "Редут". Йдеться про комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.

Досудове розслідування триває. Прокуратура продовжує зберігати та блокувати майно, пов’язане з учасниками ПВК.

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Більше про Вагнер

ПВК "Вагнер" — російське збройне формування, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Припинила своє існування у 2023 році після смерті свого ватажка Євгенія Пригожина.

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