Квартири й земельні ділянки бойовиків ПВК "Вагнер" знайшли на Одещині та Харківщині, - ОГП
Правоохоронці виявили квартири, житлові будинки та земельні ділянки бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Одеській та Харківській областях. Накладено обтяження.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що знайшли
В прокуратурі повідомили, що на об'єкти нерухомості, що належать бойовикам, "накладено обтяження".
Крім того, в управління АРМА передали майно осіб, причетних до діяльності ПВК "Редут". Йдеться про комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.
Досудове розслідування триває. Прокуратура продовжує зберігати та блокувати майно, пов’язане з учасниками ПВК.
Більше про Вагнер
ПВК "Вагнер" — російське збройне формування, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Припинила своє існування у 2023 році після смерті свого ватажка Євгенія Пригожина.
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Ну дуже швидко шукали - в поті лиця.
І за ці 12років ці так звані ''правоохоронні органи'' отримували Величезні зарплати - по суті вони просто проїдали і просирали гроші платників податків.
Проїли на багато більше державних коштів - ніж принесли користі.
В Сирії у " вагнері" воювала українська група з АТОшників
" Весна" .
Так що ті ділянки - якраз оті 2 га ,які АТОшникам давали в 14-16 му.