Суд передав АРМА понад 10 млн грн у справі про привласнення благодійних коштів, - Офіс Генпрокурора

За клопотанням прокурорів суд передав АРМА понад 10 млн грн, арештованих у справі про незаконне привласнення благодійних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

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Суд задовольнив клопотання прокурорів Запорізької обласної прокуратури та передав в управління АРМА понад 10 млн грн, арештованих на рахунках громадської організації у кримінальному провадженні щодо незаконного привласнення благодійної допомоги.

Створили фіктивну ГО

За даними слідства, громадянин України створив громадську організацію, яка отримала від міжнародної організації понад 17 млн грн благодійних коштів. Водночас організація фактично не здійснювала діяльності за статутними напрямами. Засновник, директор та їх знайомий незаконно заволодівали коштами, що надходили на рахунки юридичної особи.

Гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які фактично не надавалися. Надалі кошти знімали та розподіляли між учасниками схеми.

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Привласнили благодійні кошти

Таким чином група осіб привласнила понад 1 млн грн благодійної допомоги. Ще понад 10 млн грн правоохоронці встигли зберегти — на рахунки громадської організації було накладено арешт.

У листопаді 2025 року учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

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