Викрито міжнародну мережу з легалізації коштів на понад 1,6 мільйона євро. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі Нацполіції України спільно з правоохоронцями Латвії викрили міжнародну організовану злочинну мережу, причетну до кіберзлочинів і відмивання коштів.

За даними слідства, учасники застосовували шахрайську схему "refund fraud" - незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, інформує Цензор.НЕТ.

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Унаслідок цього іноземній платіжній установі завдано збитків на понад 1,6 мільйона євро

Для маскування походження грошей використовувалися:

складні фінансові транзакції;

криптовалютні платформи;

мережа так званих "дропів" - осіб, які за винагороду надавали свої рахунки.

У межах розслідування встановлено близько 300 залучених осіб, з яких 213 — громадяни Латвії, переважно віком 18–20 років. Ймовірно, їх вербували через соцмережі.

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Під час спільної операції українських правоохоронців та Державної поліції Латвії проведено обшуки, вилучено техніку та засоби зв’язку з даними про фінансові схеми й спілкування у зашифрованих месенджерах. У Латвії затримано осіб, імовірно причетних до злочинної діяльності.

Закликаємо не передавати стороннім банківські картки й реквізити, уникати пропозицій "легкого заробітку" та повідомляти про спроби вербування у подібних схемах.







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