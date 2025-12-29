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Раскрыта международная сеть по легализации средств на сумму более 1,6 миллиона евро. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи Нацполиции Украины совместно с правоохранителями Латвии разоблачили международную организованную преступную сеть, причастную к киберпреступлениям и отмыванию средств.

По данным следствия, участники применяли мошенническую схему "refund fraud" - незаконный возврат средств за покупки на интернет-платформах, информирует Цензор.НЕТ.

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В результате иностранному платежному учреждению нанесен ущерб на сумму более 1,6 миллиона евро

Для маскировки происхождения денег использовались:

  • сложные финансовые транзакции;
  • криптовалютные платформы;
  • сеть так называемых "дропов" - лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои счета.

В рамках расследования установлено около 300 привлеченных лиц, из которых 213 - граждане Латвии, преимущественно в возрасте 18–20 лет. Вероятно, их вербовали через соцсети.

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В ходе совместной операции украинских правоохранителей и Государственной полиции Латвии проведены обыски, изъята техника и средства связи с данными о финансовых схемах и общении в зашифрованных мессенджерах. В Латвии задержаны лица, предположительно причастные к преступной деятельности.

Призываем не передавать посторонним банковские карты и реквизиты, избегать предложений "легкого заработка" и сообщать о попытках вербовки в подобных схемах.

мошенники
мошенники
мошенники

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Автор: 

киберпреступление (747) Латвия (1489) Офис Генпрокурора (3207)
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