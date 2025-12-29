РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9326 посетителей онлайн
Новости Убытки государству
2 222 13

Раскрыта схема незаконного завладения электроэнергией на сумму более 168 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты.

По данным следствия, в результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминируется присвоение средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Ответственному должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" инкриминируется злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица.

По данным следствия, чиновник умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не имея намерения оплачивать потребленные объемы.

В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не осуществлялись.

Должностное лицо ЧАО "НЭК "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренных законодательством мер реагирования.

В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тысяч МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 миллионов гривен, что нанесло материальный ущерб ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и привело к тяжелым последствиям.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение.

коррупция
коррупция

Читайте: Прокуратура сообщила о подозрении по делу закупки электроэнергии для коммунального предприятия

Автор: 

злоупотребление (99) Тарифы на электроэнергию (2328) Офис Генпрокурора (2864)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
29.12.2025 13:41 Ответить
+7
Одно предприятие, Одно! 168 млн! Это уже репарации, или еще компенсации?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:39 Ответить
+7
показать весь комментарий
29.12.2025 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одно предприятие, Одно! 168 млн! Это уже репарации, или еще компенсации?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:39 Ответить
Але ж «ТІЛЬКИ» шмигаль-свириденко та зеленський з кабміндічами, про це НЕ знали з 2019 року???
показать весь комментарий
29.12.2025 13:50 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 13:40 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 13:41 Ответить
Треба ще підвищити тарифи, бо не окуповується..
показать весь комментарий
29.12.2025 13:44 Ответить
зрозуміти і пробачити. посадимо жіночку за вкрадену шоколадку на 5 рочків.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:46 Ответить
Свириденко, з чернишовим і подєльніками з КМУ і ОДА та Укренерго, лише за свої прибутки «затурбовані»!! Вони ж все на крипту собі та родичам «батрачать» в Україні!?!?!?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:53 Ответить
П#дар на п#дарі...країна мрій блд....
показать весь комментарий
29.12.2025 13:50 Ответить
82 ГВт спиж жено только одной зелёной прокладкой. Но зе-предатель обещал аж 1 ГВт знайти
показать весь комментарий
29.12.2025 14:02 Ответить
та не може такого бути вони там усі святі ці мільонери бариги
показать весь комментарий
29.12.2025 14:19 Ответить
І це тільки одна шарага, а скільки їх таких загалом? А потім нам розповідають казки про неможливість передачі електрики і іншу лабуду та вводять відверто нелюдські графіки відключень. А насправді причина тільки одна - люта корупція.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:29 Ответить
Така бурутьба вже була перед виборами Кучми на другий термін.
Відкривали провадження, розслідували, а на виході пшик.
І зараз таке буде, тим більш, що розслідує кишенькова прокуратура.
А крипту зепідери як майнили, так і будуть майнить, таких контор не одна.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:36 Ответить
проблема в том что все винят зепидаров а не себя
показать весь комментарий
29.12.2025 14:50 Ответить
 
 