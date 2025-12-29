Раскрыта схема незаконного завладения электроэнергией на сумму более 168 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты.
По данным следствия, в результате таких действий ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминируется присвоение средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго".
Ответственному должностному лицу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" инкриминируется злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица.
По данным следствия, чиновник умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.
Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не имея намерения оплачивать потребленные объемы.
В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не осуществлялись.
Должностное лицо ЧАО "НЭК "Укрэнерго", занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренных законодательством мер реагирования.
В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тысяч МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 миллионов гривен, что нанесло материальный ущерб ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и привело к тяжелым последствиям.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение.
Відкривали провадження, розслідували, а на виході пшик.
І зараз таке буде, тим більш, що розслідує кишенькова прокуратура.
А крипту зепідери як майнили, так і будуть майнить, таких контор не одна.