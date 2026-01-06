УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9859 відвідувачів онлайн
Новини Відео Торгівля дітьми
2 930 25

У Миколаєві викрито спробу продажу новонародженої дитини за 10 тисяч доларів. ВIДЕО

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю, які намагалися продати власну новонароджену дитину.

За даними слідства, ще під час вагітності пара підшукувала осіб, готових придбати немовля після його народження, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вартість "угоди" вони оцінили у 10 тисяч доларів

Під контролем правоохоронців відбулася зустріч із потенційною покупчинею, яка передала завдаток.

2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, після фактичної передачі немовляти та отримання основної частини коштів підозрюваних затримали поблизу пологового будинку.

Дії осіб кваліфіковано як торгівля людьми. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Читайте: За затягування справи про вбивство підлітка на фунікулері адвоката покарано. ФОТО

Автор: 

діти (5662) Миколаївська область (2502) Офіс Генпрокурора (3990)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Якщо одна пара готова сплатити 10 тис. щоб мати дитинку, а інша, готова її віддати, то може дитинці краще було би жити у першої?
показати весь коментар
06.01.2026 14:25 Відповісти
+3
я знаю класну схему!
здавати в оренду! 10 тис дол на 18 років.
дитина моя, ось документи, але живе у галі з миколою. чи у джона з ребекою.
так же, нічого не порушується?
показати весь коментар
06.01.2026 14:47 Відповісти
+1
олх-доставкою?
показати весь коментар
06.01.2026 14:15 Відповісти

Завантаження...

 
 