У Миколаєві викрито спробу продажу новонародженої дитини за 10 тисяч доларів. ВIДЕО

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю, які намагалися продати власну новонароджену дитину.

За даними слідства, ще під час вагітності пара підшукувала осіб, готових придбати немовля після його народження, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вартість "угоди" вони оцінили у 10 тисяч доларів

Під контролем правоохоронців відбулася зустріч із потенційною покупчинею, яка передала завдаток.

2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, після фактичної передачі немовляти та отримання основної частини коштів підозрюваних затримали поблизу пологового будинку.

Дії осіб кваліфіковано як торгівля людьми. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

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