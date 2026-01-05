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Новини Фото Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
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За затягування справи про вбивство підлітка на фунікулері адвоката покарано. ФОТО

У вересні 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо вбивства підлітка Максима Матерухіна на станції Київського фунікулера.

Ця справа набула значного суспільного резонансу та широко висвітлювалася в засобах масової інформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Під час судового розгляду неодноразово фіксувалися факти навмисного затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків.

Адвоката покарали за затягування резонансної справи про вбивство

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності, однак ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.

З метою недопущення подальшого затягування розгляду кримінального провадження Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв участь у судових засіданнях та неодноразово звертав увагу на неприпустиму поведінку адвокатів, які штучно ускладнювали судовий процес та порушували права інших учасників провадження.

У вересні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою щодо одного з адвокатів.

29 грудня 2025 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Рівненської області скаргу Офісу Генерального прокурора задоволено.

До адвоката застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

суд

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Автор: 

Київ (21132) суд (11985) Офіс Генпрокурора (3989)
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Топ коментарі
+13
На три! місяці

Суворе покарання
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05.01.2026 16:06 Відповісти
+10
Адвокати мають призначення захищати підозрюваного у суді, а не протидіяти проведенню засіданнь.
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05.01.2026 16:19 Відповісти
+8
а разве адвокаты не для этого предназначены и не за это деньги берут?
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05.01.2026 16:03 Відповісти

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