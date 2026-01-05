За затягивание дела об убийстве подростка на фуникулере адвокат наказан. ФОТО

В сентябре 2025 года Шевченковский районный суд города Киева вынес приговор по уголовному делу об убийстве подростка Максима Матерухина на станции Киевского фуникулера.

Это дело получило значительный общественный резонанс и широко освещалось в средствах массовой информации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время судебного разбирательства неоднократно фиксировались факты умышленного затягивания процесса со стороны защитников обвиняемого Артема Косова. В частности, без уважительных причин срывались судебные заседания, создавались препятствия для исследования доказательств и допроса свидетелей.

Адвоката наказали за затягивание резонансного дела об убийстве

Коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева неоднократно поднимала вопрос о привлечении адвокатов обвиняемого к дисциплинарной ответственности, однако постановления суда долгое время оставались без рассмотрения.

С целью недопущения дальнейшего затягивания рассмотрения уголовного производства Генеральный прокурор Руслан Кравченко лично принял участие в судебных заседаниях и неоднократно обращал внимание на недопустимое поведение адвокатов, которые искусственно затрудняли судебный процесс и нарушали права других участников производства.

В сентябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с жалобой на одного из адвокатов.

29 декабря 2025 года решением дисциплинарной палаты КДКА Ривненской области жалоба Офиса Генерального прокурора была удовлетворена.

К адвокату применено дисциплинарное взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на три месяца.

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