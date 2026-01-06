В Николаеве пресечена попытка продажи новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. ВИДЕО
Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка.
По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения, сообщает Цензор.НЕТ.
Стоимость "сделки" они оценили в 10 тысяч долларов
Под контролем правоохранителей состоялась встреча с потенциальной покупательницей, которая передала задаток.
2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, после фактической передачи младенца и получения основной части средств подозреваемые были задержаны вблизи роддома.
Действия лиц квалифицированы как торговля людьми. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
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здавати в оренду! 10 тис дол на 18 років.
дитина моя, ось документи, але живе у галі з миколою. чи у джона з ребекою.
так же, нічого не порушується?