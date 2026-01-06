РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11553 посетителя онлайн
Новости Видео Торговля детьми
2 930 25

В Николаеве пресечена попытка продажи новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. ВИДЕО

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка.

По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Стоимость "сделки" они оценили в 10 тысяч долларов

Под контролем правоохранителей состоялась встреча с потенциальной покупательницей, которая передала задаток.

2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, после фактической передачи младенца и получения основной части средств подозреваемые были задержаны вблизи роддома.

Действия лиц квалифицированы как торговля людьми. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Читайте: За затягивание дела об убийстве подростка на фуникулере адвокат наказан. ФОТО

Автор: 

дети (6956) Николаевская область (2346) Офис Генпрокурора (3211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Якщо одна пара готова сплатити 10 тис. щоб мати дитинку, а інша, готова її віддати, то може дитинці краще було би жити у першої?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:25 Ответить
+3
я знаю класну схему!
здавати в оренду! 10 тис дол на 18 років.
дитина моя, ось документи, але живе у галі з миколою. чи у джона з ребекою.
так же, нічого не порушується?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:47 Ответить
+1
олх-доставкою?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:15 Ответить

Загрузка...

 
 