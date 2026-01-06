В Николаеве пресечена попытка продажи новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. ВИДЕО

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка.

По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Стоимость "сделки" они оценили в 10 тысяч долларов

Под контролем правоохранителей состоялась встреча с потенциальной покупательницей, которая передала задаток.

2 января 2026 года, на следующий день после рождения ребенка, после фактической передачи младенца и получения основной части средств подозреваемые были задержаны вблизи роддома.

Действия лиц квалифицированы как торговля людьми. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

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