СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, разворовывавшую средства Госрезерва Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.

По результатам совместных мероприятий в Киевской области задержаны бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пять его сообщников, которые подозреваются в присвоении 36 миллионов гривен бюджетных средств, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как установило расследование, злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.

По материалам дела, для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени на руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого в качестве посредника.

После регистрации вновь созданных коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.

Затем дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости представителям компаний реального сектора экономики.

Установлено, что полученную "разницу" фигуранты выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации.

Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 миллионов гривен, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса.

Чтобы скрыть махинацию, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.

Во время обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы.

В настоящее время всем шестерым задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями;

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











