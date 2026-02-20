СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, разворовывавшую средства Госрезерва Украины. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.
По результатам совместных мероприятий в Киевской области задержаны бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пять его сообщников, которые подозреваются в присвоении 36 миллионов гривен бюджетных средств, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как установило расследование, злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.
По материалам дела, для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени на руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого в качестве посредника.
После регистрации вновь созданных коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.
Затем дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости представителям компаний реального сектора экономики.
Установлено, что полученную "разницу" фигуранты выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации.
Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 миллионов гривен, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса.
Чтобы скрыть махинацию, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.
Во время обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы.
В настоящее время всем шестерым задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями;
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Добре, що Західні Партнери знають про цю організовану злочинну групу осіб та її дії на шкоду України, ще з 2019 року!!
З 22-го року. Вже чотири роки.
Але, не виходить. А попередня влада так себе дискредитувала що її не схотіли повторно обирати.
Нема чесних політиків в Україні.
Зараз Залужного просувають. Але, хто що про нього знає...
Чекайте, ось Ляшко повернеться з фронта.
У вас під боком бригадний генерал "продавав малину", а ви і в вус не дули.
Ну і червоний халатик, мабуть князь.