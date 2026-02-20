СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, разворовывавшую средства Госрезерва Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.

По результатам совместных мероприятий в Киевской области задержаны бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пять его сообщников, которые подозреваются в присвоении 36 миллионов гривен бюджетных средств, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как установило расследование, злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.

По материалам дела, для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени на руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого в качестве посредника.

После регистрации вновь созданных коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.

Затем дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости представителям компаний реального сектора экономики.

Установлено, что полученную "разницу" фигуранты выводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации.

Таким образом злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 миллионов гривен, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса.

Чтобы скрыть махинацию, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.

Во время обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы.

В настоящее время всем шестерым задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями;
  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

хищение
Як можна вірити в ефективність роботи тих, хто прогавив (?) міндічів з чернишовими та галущенками?
20.02.2026 13:39 Ответить
А з якого резерву розкрадав кошти ваш Вітюк, СБУ? За стільки часу вам досі "нічого не відомо"?
У вас під боком бригадний генерал "продавав малину", а ви і в вус не дули.
20.02.2026 13:59 Ответить
А шо ж так - перестали ділитися? - повірили в себе
20.02.2026 13:35 Ответить
А шо ж так - перестали ділитися? - повірили в себе
20.02.2026 13:35 Ответить
Як можна вірити в ефективність роботи тих, хто прогавив (?) міндічів з чернишовими та галущенками?
20.02.2026 13:39 Ответить
Це, як димова завіса вінд правоохоронців, щоб голосно волати про знищення Держрезерву, для відбілювання злочинів на посадах в Урядовому кварталі, - єрмака-татарова- кабміндічів, шиферів, шурми, данилова, умерова, баканова, …
Добре, що Західні Партнери знають про цю організовану злочинну групу осіб та її дії на шкоду України, ще з 2019 року!!
20.02.2026 14:10 Ответить
Східні "партнери" теж намагються допомогти змінити цю злочинну владу.
З 22-го року. Вже чотири роки.
Але, не виходить. А попередня влада так себе дискредитувала що її не схотіли повторно обирати.
Нема чесних політиків в Україні.
Зараз Залужного просувають. Але, хто що про нього знає...
Чекайте, ось Ляшко повернеться з фронта.
22.02.2026 06:26 Ответить
Це видно, мова йде незміняємого 25 років на московії ******-прутіна, за вашою думкою, як котли холмова???
22.02.2026 13:59 Ответить
А з якого резерву розкрадав кошти ваш Вітюк, СБУ? За стільки часу вам досі "нічого не відомо"?
У вас під боком бригадний генерал "продавав малину", а ви і в вус не дули.
20.02.2026 13:59 Ответить
І хто ж їх призначив на такі жирні посади? Дєрмак?
20.02.2026 14:31 Ответить
У країні війна а в цей час спокійнісінько розкладаються резерви України...і хто зараз не вірить що у владі колаборанти?
20.02.2026 16:08 Ответить
Мастьові ухилянти в законі.
Ну і червоний халатик, мабуть князь.
21.02.2026 12:20 Ответить
За,такі крупногрошові махінації,розтріл,ну хотяб,на передову,з саперрою лопаткою,на ноль!!!!
22.02.2026 20:36 Ответить
 
 