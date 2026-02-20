На фронті відбулося 51 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Покровському напрямку,- Генштаб
Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 51.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Красний Хутір, Хрінівка Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Рогізне, Старикове, Будки, Іскрисківщина Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.
- На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.
На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.
На Олександрівському напрямку ворог намагався просунутися на позиції наших військ, у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів – у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. П’ять штурмів наразі тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне.
- На Оріхівському напрямку окупанти атакували двічі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового та Малих Щербаків.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!", - закликали в Генштабі.
