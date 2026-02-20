На фронті відбулося 51 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Покровському напрямку,- Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 51.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Красний Хутір, Хрінівка Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Рогізне, Старикове, Будки, Іскрисківщина Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено пункти управління, склади та райони зосередження росіян на окупованих територіях, - Генштаб

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового.

Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення.



На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.



На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 257 880 осіб (+970 за добу), 11 684 танки, 37 387 артсистем, 24 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.



На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.



На Олександрівському напрямку ворог намагався просунутися на позиції наших військ, у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів – у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. П’ять штурмів наразі тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували двічі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Також дивіться: СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру ЗСУ Друзю, який "відмив" майже 1 мільйон доларів. ФОТОрепортаж

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!", - закликали в Генштабі.