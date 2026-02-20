Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 257 880 осіб (+970 за добу), 11 684 танки, 37 387 артсистем, 24 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 257 880 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб
- танків — 11 684 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од.
- артилерійських систем — 37 387 (+3) од.
- РСЗВ — 1 649 (+0) од.
- засоби ППО — 1 303 (+1) од.
- літаків — 435 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.
- крилаті ракети — 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери — 29 (+0) од.
- підводні човни — 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76) од.
- спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.
Думаю просто уразили не сильно, зафіксовано влучання, але нема підтвердження по нанесеним збиткам. Напевно є тільки відео з дрона про підльот і влучання в пєпєлац, але нема підтвердження про детонацію БЧ та результат атаки. Тому напевно і сперичаються, чи вносити його в статистику та проводять дорозвідку результатів )
89 одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
ППО та спецтехніка файно, все решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 257 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.