Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 257 880 осіб (+970 за добу), 11 684 танки, 37 387 артсистем, 24 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 257 880 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб

танків — 11 684 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од.

артилерійських систем — 37 387 (+3) од.

РСЗВ — 1 649 (+0) од.

засоби ППО — 1 303 (+1) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.

крилаті ракети — 4 314 (+0) од.

кораблі / катери — 29 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76) од.

спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський генерал Демурчієв хвалився катуванням і вбивствами українських полонених, - ЗМІ