Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 257 880 осіб (+970 за добу), 11 684 танки, 37 387 артсистем, 24 060 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 257 880 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб
  • танків — 11 684 (+2) од.
  • бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од.
  • артилерійських систем — 37 387 (+3) од.
  • РСЗВ — 1 649 (+0) од.
  • засоби ППО — 1 303 (+1) од.
  • літаків — 435 (+0) од.
  • гелікоптерів — 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.
  • крилаті ракети — 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери — 29 (+0) од.
  • підводні човни — 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  — 79 112 (+76) од.
  • спеціальна техніка — 4 073 (+1) од.

+14
Минув 4384 день москальсько-української війни.
89 одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
ППО та спецтехніка файно, все решта просіло.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 257 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
20.02.2026 08:44 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.02.2026 07:44 Відповісти
+10
Так, у ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль. Джерело: https://censor.net/ua/n3600999

Думаю просто уразили не сильно, зафіксовано влучання, але нема підтвердження по нанесеним збиткам. Напевно є тільки відео з дрона про підльот і влучання в пєпєлац, але нема підтвердження про детонацію БЧ та результат атаки. Тому напевно і сперичаються, чи вносити його в статистику та проводять дорозвідку результатів )
20.02.2026 08:54 Відповісти
Це так виглядає перемир'я?
20.02.2026 07:20 Відповісти
От сьогодні вже ПИТАННЯ: "Куди подівся "збитий" Ка-27, що був заявлений у новинах, вчора? " Може, нічого не збивали, і журналісти з блогерами, "прибрехали"?
20.02.2026 08:19 Відповісти
Колонки "лайно мамонта" в статзвітності немає, напевно тому і не публікують
20.02.2026 08:36 Відповісти
20.02.2026 08:54 Відповісти
Уточни - БЧ саме НАШОГО **********? Чи тих ***********, які могли буть на борту? Бо він, штатно, озброюється тільки ПРОТЧОВНОВИМИ *********** - бомби, торпеди, ракети... А у нах немає підводних сил...
20.02.2026 09:06 Відповісти
Само собою нашого. Дрон влучив в ціль і картинка зникла. Що далі невідомо... Треба підтвердження з іншого джерела.
20.02.2026 09:18 Відповісти
Згоден... Чекаємо...
20.02.2026 09:27 Відповісти
20.02.2026 08:44 Відповісти
20.02.2026 08:46 Відповісти
Нарешті алтайський край підтягнувся на концерт кобзона! 👍 Слава воїнам ЗСУ!
20.02.2026 11:40 Відповісти
 
 