Російський генерал Демурчієв хвалився катуванням і вбивствами українських полонених, - ЗМІ
Російський генерал Роман Демурчієв у переписці з дружиною та колегами хвалився тортурами та вбивствами українських військовополонених.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні журналістських проєктів "Схеми" та "Система".
Зокрема зазначається, що 49-річний Демурчієв активно брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну і отримав високі нагороди від Кремля.
У 2023 році російський диктатор Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора.
До грудня 2024 року Демурчієв обіймав посаду заступника командувача 20-ї загальновійськової армії РФ.
Публікації і докази
У публікації йдеться, що був досліджений архів особистих переписок генерала за 2022–2024 роки, що містить не лише текстові повідомлення, а й фото та відео, що свідчать про тортури та вбивства українських військових.
Демурчієв у листуванні з дружиною жартував про відрізані вуха українських полонених:
"А потім що з ними робити?" — питає дружина.
"Зберу гірлянду і подарую", — відповідає генерал.
Такі повідомлення підтверджують систематичне насильство над полоненими, яке обговорювалося також із співробітником військової контррозвідки на ім’я Роман.
Практика у російській армії
У переписці Демурчієв обговорював із підлеглими тортури та вбивства полонених. Відео та повідомлення свідчать про внесудові розправи, які заохочуються командуванням на рівні армії РФ.
Наприклад, у грудні 2024 року генерал доповідав про те, як колишні полонені забили трьох українських військових саперними лопатками, а командир армії наказав їх нагородити.
Подібні практики є частиною системи в російській армії та підтримуються керівництвом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Добре якщо вийде разом з сім'єю.
- ЄТО АНГЛОСАКСИ ВАС НАСТРОИЛИ ПРОТИВ НАС
- мі братскій народ
- єто все Путен
- ето все палітікі
- ето все Майдан
- ето все США
- ето все англичанка гадит
- купились на печеньки
А насправді рузкім просто в кайф уже років 500 нас знищувати, катувати, висилати в Сибір, гвалтувати і тд