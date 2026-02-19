Новини Тортури над українцями в РФ
Російський генерал Демурчієв хвалився катуванням і вбивствами українських полонених, - ЗМІ

Роман Демурчієв

Російський генерал Роман Демурчієв у переписці з дружиною та колегами хвалився тортурами та вбивствами українських військовополонених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні журналістських проєктів "Схеми" та "Система".

Зокрема зазначається, що 49-річний Демурчієв активно брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну і отримав високі нагороди від Кремля.

У 2023 році російський диктатор Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора.

До грудня 2024 року Демурчієв обіймав посаду заступника командувача 20-ї загальновійськової армії РФ.

Публікації і докази

У публікації йдеться, що був досліджений архів особистих переписок генерала за 2022–2024 роки, що містить не лише текстові повідомлення, а й фото та відео, що свідчать про тортури та вбивства українських військових.

Демурчієв у листуванні з дружиною жартував про відрізані вуха українських полонених:

"А потім що з ними робити?" — питає дружина.
"Зберу гірлянду і подарую", — відповідає генерал.

Такі повідомлення підтверджують систематичне насильство над полоненими, яке обговорювалося також із співробітником військової контррозвідки на ім’я Роман.

Практика у російській армії

У переписці Демурчієв обговорював із підлеглими тортури та вбивства полонених. Відео та повідомлення свідчать про внесудові розправи, які заохочуються командуванням на рівні армії РФ.

Наприклад, у грудні 2024 року генерал доповідав про те, як колишні полонені забили трьох українських військових саперними лопатками, а командир армії наказав їх нагородити.

Подібні практики є частиною системи в російській армії та підтримуються керівництвом.

здохни потворо, гори в пеклі
19.02.2026 23:19 Відповісти
Покійничок.
Добре якщо вийде разом з сім'єю.
19.02.2026 23:31 Відповісти
Він вже мертвий-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не зрозумів...
19.02.2026 23:24 Відповісти
Кожна кацапська паскуда буде покарана.
19.02.2026 23:54 Відповісти
Самокат йому! Останньої моделі!
20.02.2026 00:09 Відповісти
з тройним зарядом вибухівки щоб відшкрібали з тротуару суку
20.02.2026 06:44 Відповісти
Лаптєголовий на лаптєголовому і лаптєголовим поганяє......
20.02.2026 03:10 Відповісти
Андрофагі, вони і є андрофагі
20.02.2026 05:44 Відповісти
А потім будуть

- ЄТО АНГЛОСАКСИ ВАС НАСТРОИЛИ ПРОТИВ НАС
- мі братскій народ
- єто все Путен
- ето все палітікі
- ето все Майдан
- ето все США
- ето все англичанка гадит
- купились на печеньки

А насправді рузкім просто в кайф уже років 500 нас знищувати, катувати, висилати в Сибір, гвалтувати і тд
20.02.2026 06:07 Відповісти
Запамятаємо ми це.. не дай Бог влада наша колись розпочне примирення і відкриє кордони... про торгівлю хай і не мріють наші торгаші
20.02.2026 07:40 Відповісти
я буду їздти до кацапів грабувати та вбивати
20.02.2026 08:43 Відповісти
То його вже десь самокат чекає точно
