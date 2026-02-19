Фінансує війну РФ: Арештовано активи російського бізнесмена Зарубіна в Україні на 50 млн грн, - СБУ

Арештовано активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, який причетний до фінансування війни рф проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Про які активи йдеться?

Як зазначається, йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на 8 видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Серед найбільших активів росіянина – завод абразивів на Кіровоградщині.

У СБУ зауважують, що арешт не дозволить йому "переписати" зазначене майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України.

Фінансування армії РФ

Встановлено, що Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби збройних угруповань рф.

Найбільші "спонсорські" видатки він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та пально-мастильних матеріалів для армії країни-агресора.

Для виведення коштів до рф після початку повномасштабної війни фігурант використовував мережу підконтрольних компаній.

Підозра

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зарубіну про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.