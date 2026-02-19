Финансирует войну РФ: арестованы активы российского бизнесмена Зарубина в Украине на 50 млн грн, - СБУ

Арестованы активы российского бизнесмена Вадима Зарубина, причастного к финансированию войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

О каких активах идет речь?

Как отмечается, речь идет о 13 объектах коммерческой недвижимости и корпоративных правах на 8 добывающих компаний в Украине на общую сумму более 50 млн грн. Среди крупнейших активов россиянина – завод абразивов в Кировоградской области.

В СБУ отмечают, что арест не позволит ему "переписать" указанное имущество на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей национализации в доход Украины.

Финансирование армии РФ

Установлено, что Зарубин регулярно перечислял часть доходов подконтрольных предприятий на нужды вооруженных группировок РФ.

Самые большие "спонсорские" расходы он направлял на приобретение внедорожников, беспилотных систем и горюче-смазочных материалов для армии страны-агрессора.

Для вывода средств в РФ после начала полномасштабной войны фигурант использовал сеть подконтрольных компаний.

Подозрение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Зарубину о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку злоумышленник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.