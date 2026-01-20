Гендиректору российского "КАМАЗа" Когогину сообщено о подозрении: обеспечивал логистикой армию РФ
Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" от "Ростеха" Сергею Когогину сообщено о подозрении в содействии вооруженной агрессии России против Украины.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, с февраля 2022 года генеральный директор ПАО "КАМАЗ" (структура ГК "Ростех") организовал поставки значительных объемов автомобильной техники для армии государства-агрессора.
Речь идет как минимум о 15 тысячах единиц техники, среди которых:
- более 12 тысяч бортовых автомобилей,
- более 2 тысяч седельных тягачей,
- более 400 самосвалов,
- около 1 тысячи модифицированных машин.
Кроме поставок, организованы масштабные технические и механические модификации для обеспечения логистических и тыловых потребностей армии РФ.
Подозрение
Действия подозреваемого квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
