Гендиректору российского "КАМАЗа" Когогину сообщено о подозрении: обеспечивал логистикой армию РФ

Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин

Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" от "Ростеха" Сергею Когогину сообщено о подозрении в содействии вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, с февраля 2022 года генеральный директор ПАО "КАМАЗ" (структура ГК "Ростех") организовал поставки значительных объемов автомобильной техники для армии государства-агрессора.

Речь идет как минимум о 15 тысячах единиц техники, среди которых:

  • более 12 тысяч бортовых автомобилей,
  • более 2 тысяч седельных тягачей,
  • более 400 самосвалов,
  • около 1 тысячи модифицированных машин.

Кроме поставок, организованы масштабные технические и механические модификации для обеспечения логистических и тыловых потребностей армии РФ.

Подозрение

Действия подозреваемого квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

