Поставка электроэнергии для ФСБ и Черноморского флота РФ в Крыму: сообщено еще об одном подозрении российскому бизнесмену Гинеру, - ОГП

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении известному российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА (Москва) Евгению Гинеру.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что инкриминируют Гинеру

Его действия квалифицированы как финансирование действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также изменение границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины).

Следствие установило, что после временной оккупации Крыма подконтрольное бизнесмену энергоснабжающее предприятие формально перерегистрировали в г. Херсон. В то же время он создал в Севастополе филиал, который зарегистрировали в так называемых "госорганах" РФ.

Поставка электроэнергии оккупационным администрациям в Крыму

Именно через этот "филиал" в 2015-2016 годах было заключено не менее 20 договоров на поставку электроэнергии оккупационным администрациям и силовым структурам рф. Речь идет о фсб, Черноморском флоте, "правительстве Севастополя", судах, прокуратуре, МВД, таможне и налоговых органах.

Общая стоимость контрактов превысила 206 млн российских рублей (более 79 млн грн по курсу того времени). Фактически подозреваемый системно обеспечивал ресурсами оккупантов, способствуя утверждению и функционированию незаконной власти РФ на украинской территории.

К реализации схемы он привлек еще четырех человек, которым также сообщено о подозрении. Один из них уже осужден обвинительным приговором, вступившим в законную силу.

Напомним, ранее Евгению Гинеру было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).