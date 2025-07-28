Финансирование российских войск: объявлено о подозрении экс-губернатору Вологодской области Кувшинникову, - СБУ
Бывшему губернатору Вологодской области РФ Олегу Кувшинникову заочно объявили подозрение в финансировании российских оккупационных войск во время войны в Украине.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что Кувшинников передавал командованию ВС РФ разведывательные дроны, средства связи, автомобили, электрогенераторы и строительные материалы для обустройства фортификаций. Все это использовали во время боевых действий против украинских военных.
Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 110-2 УКУ - финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват власти. Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
К Кувшинникову также применили персональные санкции, говорится в сообщении СБУ.
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🙃😂Якого біса не повертаетє вкрадені мільярди зейлом і ойго шабатом з бек офісу міндіча ⁉️Яким боком смішні санкції , повернуть сотні мільярдів спіжжені зе нострою????