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Новости Финансирование армии РФ
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Финансирование российских войск: объявлено о подозрении экс-губернатору Вологодской области Кувшинникову, - СБУ

СБУ объявила подозрение экс-губернатору Вологодской области

Бывшему губернатору Вологодской области РФ Олегу Кувшинникову заочно объявили подозрение в финансировании российских оккупационных войск во время войны в Украине.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что Кувшинников передавал командованию ВС РФ разведывательные дроны, средства связи, автомобили, электрогенераторы и строительные материалы для обустройства фортификаций. Все это использовали во время боевых действий против украинских военных.

Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 110-2 УКУ - финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват власти. Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

К Кувшинникову также применили персональные санкции, говорится в сообщении СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан агент белорусского КГБ, который шпионил на северном пограничье Украины - фиксировал фортификации и движение военных эшелонов, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (20239) подозрение (546)


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Топ комментарии
+4
А йому від того холодно чи спекотно ?
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28.07.2025 11:06 Ответить
+4
Премію імені Буратіно вовіка зеленського - випишіть усім причетним,за титанічну працю
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28.07.2025 11:18 Ответить
+3
Дійсно підозріла поведінка!
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28.07.2025 11:01 Ответить
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Дійсно підозріла поведінка!
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28.07.2025 11:01 Ответить
А йому від того холодно чи спекотно ?
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28.07.2025 11:06 Ответить
Навіщо це тобі, зараз вони проводять опрос по даному питанню
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28.07.2025 11:44 Ответить
цинічний 🤢🤡🎪зелений цирк на кістках українців ,СБУ підзеленське , мають всіх за ідіотів ! Міндічи, ермаки, шефіри, чернишови, резнікови, умеровим , на фортифікаціях , дронах , озброенні і навіть їжі намародерили мільярди, чим загубили сотні і тисячі захисників , СБУ і ГУР буданова , охороняє від детективів НАБУ , кума зейла і паши " мерседеса" Чернишова ‼️І
🙃😂Якого біса не повертаетє вкрадені мільярди зейлом і ойго шабатом з бек офісу міндіча ⁉️Яким боком смішні санкції , повернуть сотні мільярдів спіжжені зе нострою????
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28.07.2025 11:45 Ответить
Якось по..й
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28.07.2025 12:40 Ответить
Ну, і до якого місця ця підозра, якщо це хоч і гівняна, але інша країна і не ваш громадянин де ваші законе не діють зовсім. Тоді нахрена це потрібно.
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28.07.2025 11:15 Ответить
А щоб показати бурхливу діяльність .
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28.07.2025 12:42 Ответить
Премію імені Буратіно вовіка зеленського - випишіть усім причетним,за титанічну працю
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28.07.2025 11:18 Ответить
вони її авансом отримали .
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28.07.2025 12:43 Ответить
Можна півросії оголосити підозру,та воно не зрівняється з підозрою ермаку...
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28.07.2025 11:21 Ответить
Мабуть СБУ робити нічого. Тоді надо усіх москалів в ху...лостану арештувати, бо вони усі підтримують війну. Займайтеся своїм ділом, шукайте зрадників, та знищуйте дронами і самокатами ворога. А цім хай займаються ті кому робити нічого, інваліди
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28.07.2025 11:42 Ответить
Зейлюки і їх рашистські політтехнологи Подоляк , Петров, ……… мають увесь Світ і громадян україни за дєгенератів
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28.07.2025 11:50 Ответить
Куди ж воно з Кувшиним рилом да в калашний ряд?
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28.07.2025 12:08 Ответить
малюк только на это и способен
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28.07.2025 12:11 Ответить
А скільки на рашці губерній? То можна кожному губернатору оголошувати.
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28.07.2025 12:27 Ответить
 
 