Финансирование российских войск: объявлено о подозрении экс-губернатору Вологодской области Кувшинникову, - СБУ

Бывшему губернатору Вологодской области РФ Олегу Кувшинникову заочно объявили подозрение в финансировании российских оккупационных войск во время войны в Украине.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что Кувшинников передавал командованию ВС РФ разведывательные дроны, средства связи, автомобили, электрогенераторы и строительные материалы для обустройства фортификаций. Все это использовали во время боевых действий против украинских военных.

Подозрение объявлено по ч. 3 ст. 110-2 УКУ - финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захват власти. Санкция предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

К Кувшинникову также применили персональные санкции, говорится в сообщении СБУ.

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