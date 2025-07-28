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Новини Фінансування армії РФ
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Фінансування російських військ: оголошено підозру ексгубернатору Вологодської області Кувшиннікову, - СБУ

СБУ оголосила підозру ексгубернатору Вологодської області

Колишньому губернатору Вологодської області РФ Олегу Кувшиннікову заочно оголосили підозру у фінансуванні російських окупаційних військ під час війни в Україні.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що Кувшинніков передавав командуванню ЗС РФ розвідувальні дрони, засоби зв’язку, автомобілі, електрогенератори та будівельні матеріали для облаштування фортифікацій. Усе це використовували під час бойових дій проти українських військових.

Підозру оголошено за ч. 3 ст. 110-2 ККУ - фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення влади. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До Кувшиннікова також застосували персональні санкції, йдеться в повідомленні СБУ.

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Автор: 

СБУ (13176) підозра (839)


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Топ коментарі
+4
А йому від того холодно чи спекотно ?
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28.07.2025 11:06 Відповісти
+4
Премію імені Буратіно вовіка зеленського - випишіть усім причетним,за титанічну працю
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28.07.2025 11:18 Відповісти
+3
Дійсно підозріла поведінка!
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28.07.2025 11:01 Відповісти
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Дійсно підозріла поведінка!
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28.07.2025 11:01 Відповісти
А йому від того холодно чи спекотно ?
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28.07.2025 11:06 Відповісти
Навіщо це тобі, зараз вони проводять опрос по даному питанню
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28.07.2025 11:44 Відповісти
цинічний 🤢🤡🎪зелений цирк на кістках українців ,СБУ підзеленське , мають всіх за ідіотів ! Міндічи, ермаки, шефіри, чернишови, резнікови, умеровим , на фортифікаціях , дронах , озброенні і навіть їжі намародерили мільярди, чим загубили сотні і тисячі захисників , СБУ і ГУР буданова , охороняє від детективів НАБУ , кума зейла і паши " мерседеса" Чернишова ‼️І
🙃😂Якого біса не повертаетє вкрадені мільярди зейлом і ойго шабатом з бек офісу міндіча ⁉️Яким боком смішні санкції , повернуть сотні мільярдів спіжжені зе нострою????
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28.07.2025 11:45 Відповісти
Якось по..й
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28.07.2025 12:40 Відповісти
Ну, і до якого місця ця підозра, якщо це хоч і гівняна, але інша країна і не ваш громадянин де ваші законе не діють зовсім. Тоді нахрена це потрібно.
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28.07.2025 11:15 Відповісти
А щоб показати бурхливу діяльність .
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28.07.2025 12:42 Відповісти
Премію імені Буратіно вовіка зеленського - випишіть усім причетним,за титанічну працю
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28.07.2025 11:18 Відповісти
вони її авансом отримали .
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28.07.2025 12:43 Відповісти
Можна півросії оголосити підозру,та воно не зрівняється з підозрою ермаку...
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28.07.2025 11:21 Відповісти
Мабуть СБУ робити нічого. Тоді надо усіх москалів в ху...лостану арештувати, бо вони усі підтримують війну. Займайтеся своїм ділом, шукайте зрадників, та знищуйте дронами і самокатами ворога. А цім хай займаються ті кому робити нічого, інваліди
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28.07.2025 11:42 Відповісти
Зейлюки і їх рашистські політтехнологи Подоляк , Петров, ……… мають увесь Світ і громадян україни за дєгенератів
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28.07.2025 11:50 Відповісти
Куди ж воно з Кувшиним рилом да в калашний ряд?
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28.07.2025 12:08 Відповісти
малюк только на это и способен
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28.07.2025 12:11 Відповісти
А скільки на рашці губерній? То можна кожному губернатору оголошувати.
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28.07.2025 12:27 Відповісти
 
 