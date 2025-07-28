Фінансування російських військ: оголошено підозру ексгубернатору Вологодської області Кувшиннікову, - СБУ

Колишньому губернатору Вологодської області РФ Олегу Кувшиннікову заочно оголосили підозру у фінансуванні російських окупаційних військ під час війни в Україні.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що Кувшинніков передавав командуванню ЗС РФ розвідувальні дрони, засоби зв’язку, автомобілі, електрогенератори та будівельні матеріали для облаштування фортифікацій. Усе це використовували під час бойових дій проти українських військових.

Підозру оголошено за ч. 3 ст. 110-2 ККУ - фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення влади. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До Кувшиннікова також застосували персональні санкції, йдеться в повідомленні СБУ.

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