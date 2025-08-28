Постачання електроенергії для ФСБ та Чорноморського флоту РФ у Криму: повідомлено про ще одну підозру російському бізнесмену Гінеру, - ОГП

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру відомому російському підприємцю, президенту футбольного клубу ЦСКА (Москва) Євгенію Гінеру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що інкримінують Гінеру

Його дії кваліфіковано як фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Слідство встановило, що після тимчасової окупації Криму підконтрольне бізнесмену енергопостачальне підприємство формально перереєстрували у м. Херсон. Водночас він створив у Севастополі філію, яку зареєстрували у так званих "держорганах" РФ.

Постачання електроенергії окупаційним адміністраціям у Криму

Саме через цю "філію" у 2015–2016 роках було укладено щонайменше 20 договорів на постачання електроенергії окупаційним адміністраціям та силовим структурам рф. Йдеться про фсб, Чорноморський флот, "уряд Севастополя", суди, прокуратуру, МВС, митницю та податкові органи.

Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Фактично підозрюваний системно забезпечував ресурсами окупантів, сприяючи утвердженню й функціонуванню незаконної влади рф на українській території.

До реалізації схеми він залучив ще чотирьох осіб, яким також повідомлено про підозру. Один з них уже засуджений обвинувальним вироком, що набрав законної сили.

Нагадаємо, раніше Євгену Гінеру було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).