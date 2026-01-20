Гендиректору російського "КАМАЗу" Когогіну повідомлено про підозру: забезпечував логістикою армію РФ
Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" від "Ростеху" Сергію Когогіну повідомлено про підозру у сприянні збройній агресії Росії проти України.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідства, з лютого 2022 року генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" (структура ДК "Ростех") організував постачання значних обсягів автомобільної техніки для армії держави-агресора.
Йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць техніки, серед яких:
- понад 12 тисяч бортових автомобілів,
- більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів,
- понад 400 самоскидів,
- близько 1 тисячі модифікованих машин.
Окрім постачання, організовано масштабні технічні та механічні модифікації для забезпечення логістичних і тилових потреб армії РФ.
Підозра
Дії підозрюваного кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).
- Коли мене нема, нехай вони мене навіть ногами б'ють!
Екснардеп від Партії регіонів.
У 2023 році Григорія Дашутіна https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-vlasnikiv-ta-topmenedzhment-koncernu-yakij-prodovzhuvav-zabezpechuvati-rosijskij-vpk-navit-pislya-vtorgnennya-rosii затримали та оголосили підозру в пособництві рф.
У 2022 році слідство https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-vlasnikiv-ta-topmenedzhment-koncernu-yakij-prodovzhuvav-zabezpechuvati-rosijskij-vpk-navit-pislya-vtorgnennya-rosii встановило, що концерн Дашутіна "NICMAS" після початку повномасштабного вторгнення продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс. Діяльність концерну була присутня на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення війни рф проти України. Цього ж року діяльність концерну заблокували.
У 2018 році відповідно до декларації Дашутін https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6487003a57415d14c656bf26/ був пов'язаний спільним майном із тодішнім директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, Міністерство молоді та спорту України Матвієм Бідним.
З 2014 року концерн https://suspilne.media/501259-dbr-zatrimalo-eksregionala-koncern-akogo-prodovzuvav-zabezpecuvati-rosijskij-vpk-navit-pisla-pocatku-vijni/ забезпечував держпідприємства рф обладнанням, необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних і транспортних підприємств. Правоохоронці встановили, що концерн https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-vlasnikiv-ta-topmenedzhment-koncernu-yakij-prodovzhuvav-zabezpechuvati-rosijskij-vpk-navit-pislya-vtorgnennya-rosii займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.
Григорій Дашутін https://glavcom.ua/country/politics/shcho-vidomo-pro-eksnardepa-dashutina-jakij-postachav-komplektujuchi-do-rf-933081.html був головою підкомітету Верховної Ради з питань екології, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій та першим заступником голови комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Входив до складу фракцій https://www.chesno.org/party/93/ Соцпартії, https://www.chesno.org/party/391/ ПППУ, https://www.chesno.org/party/150/ Воля народу, https://www.chesno.org/party/284/ Трудова Україна.
Також політик https://youcontrol.com.ua/fpg/default/group-info/?id=2070 входив до фінансової групи родини Дашутіних, де головний актив групи - концерн "Нікмас".
У 2012 році Дашутін невдало https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6487003a57415d14c656bf26/ балотувався до Верховної Ради від https://www.chesno.org/party/1/ Партії регіонівта https://archive.ph/XVXp8#selection-957.44-957.49 розгорнув активну діяльність свого благодійного фонду "Благовіст" за округом №162. На той час https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6487003a57415d14c656bf26/ був почесним президентом концерну "Укрросметал". Він https://www.chesno.org/post/2600/ входив до топ-10 кандидатів мільйонерів, які не потрапили до парламенту того року.
У 2007 році здобув ступінь https://esu.com.ua/article-23750 доктора політичних наук.
У 2006 році Григорій Дашутін невдало https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6487003a57415d14c656bf26/ балотувався до Верховної Ради від https://www.chesno.org/party/93/ Соціалістичної партії та був її членом.
У 2002 році політика https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6487003a57415d14c656bf26/ обрали до Верховної ради за 163 округом від виборчого https://www.chesno.org/party/209/ блоку "За Єдину Україну!".
У 1999 році https://esu.com.ua/article-23750 завершив Українську академію банківської справи.
У 1998 році Дашутін https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6487003a57415d14c656bf26/ був обраний до Верховної Ради України як самовисуванець за округом №162. На той час він був головою правління концерну "Укрросметал".
З 1989 по 1991 рік Дашутін https://esu.com.ua/article-23750 очолював Сумську обласну станцію юних техніків.
З 1985 по 1987 рік Дашутін https://esu.com.ua/article-23750 вчителював.
У 1985 році https://esu.com.ua/article-23750 завершив Сумський педагогічний інститут.
Народився 9 квітня 1963 року в селі Тарасівка Великописарівського району Сумської області.