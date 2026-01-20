Гендиректору російського "КАМАЗу" Когогіну повідомлено про підозру: забезпечував логістикою армію РФ

Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" від "Ростеху" Сергію Когогіну повідомлено про підозру у сприянні збройній агресії Росії проти України.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, з лютого 2022 року генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" (структура ДК "Ростех") організував постачання значних обсягів автомобільної техніки для армії держави-агресора.

Йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць техніки, серед яких:

понад 12 тисяч бортових автомобілів,

більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів,

понад 400 самоскидів,

близько 1 тисячі модифікованих машин.

Окрім постачання, організовано масштабні технічні та механічні модифікації для забезпечення логістичних і тилових потреб армії РФ.

Підозра

Дії підозрюваного кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).

