Финансирование войск РФ: сообщено о подозрении подсанкционному губернатору Воронежской области Гусеву
Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ Александру Гусеву в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, российский чиновник финансово и материально обеспечивал военнослужащих ВС РФ, которые ведут боевые действия против ВСУ на территории Украины. В частности, он организовал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства Воронежской области РФ для лиц, участвующих в боевых действиях против Сил обороны Украины.
С октября 2022 года этот чиновник находится под санкциями в Украине. В 2022-2023 годах он также включен в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры осуществляет Управление СБУ в области.
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)(уйловську сво, чим сприяють до змін територіальноі цілостності Украіни. І не тільки губернатори.