Фінансування військ РФ: повідомлено про підозру підсанкційному губернатору Воронезької області Гусєву

Органи прокуратури України заочно повідомили про підозру губернатору Воронезької області РФ Олександру Гусєву у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, російський чиновник фінансово та матеріально забезпечував військовослужбовців зс рф, які ведуть бойові дії проти ЗСУ на території України. Зокрема, він організував передачу квадрокоптерів, портативних радіостанцій, генераторів, автомобілів, приладів нічного бачення, а також забезпечив виділення коштів з резервного фонду уряду Воронезької області РФ для осіб, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

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З жовтня 2022 року цей посадовець перебуває під санкціями в Україні. У 2022–2023 роках його також включено до санкційних списків США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури здійснює Управління СБУ в області.