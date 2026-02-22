Супутникові знімки наслідків удару дронів "А" СБУ по нафтобазі у Псковській області РФ. ВIДЕО
У соцмережах опублікували супутникові знімки наслідків удару по нафтобазі у Великих Луках Псковської області РФ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 19 лютого безпілотники ЦСО "А" СБУ завдали удару по нафтобазі "Великолукська".
"Детально оцінити збитки складно, але пожежа була значною", - йдеться у коментарях до відео.
https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/339776 Канал «Досье Шпиона» повідомляє, що ввечері 20 лютого була здійснена українська атака на аеродром «Пугачовка» в Орловській області.
В результаті удару пошкоджено вертоліт Мі-8 319-го окремого вертолітного полку та вертоліт Ка-52 16-ї бригади армійської авіації. Вертольоти знищені і відновленню не підлягають.
Гарна ціль, враховуючи те, що ворог активно використовує Ка-52 для збиття БпЛА.