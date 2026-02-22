5 236 4
Спутниковые снимки последствий удара дронов "А" СБУ по нефтебазе в Псковской области РФ. ВИДЕО
В соцсетях опубликовали спутниковые снимки последствий удара по нефтебазе в Великих Луках Псковской области РФ.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 19 февраля беспилотники ЦСО "А" СБУ нанесли удар по нефтебазе "Великолукская".
"Детально оценить ущерб сложно, но пожар был значительным", - говорится в комментариях к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/339776 Канал «Досье Шпиона» повідомляє, що ввечері 20 лютого була здійснена українська атака на аеродром «Пугачовка» в Орловській області.
В результаті удару пошкоджено вертоліт Мі-8 319-го окремого вертолітного полку та вертоліт Ка-52 16-ї бригади армійської авіації. Вертольоти знищені і відновленню не підлягають.
Гарна ціль, враховуючи те, що ворог активно використовує Ка-52 для збиття БпЛА.