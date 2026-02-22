Пилоты 14-й бригады тяжелым бомбардировщиком заминировали дорогу и уничтожили 4 рашистов на мотоциклах. ВИДЕО
Пилоты 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ "Червона Калина" поразили оккупантов на мотоциклах на Донецком направлении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, бойцы применили тяжелый бомбардировщик "Вампир", который сначала заминировал дорогу, по которой двигались российские мотоциклисты, а затем FPV-дроны добили остатки противника.
"Одно удачное минирование с помощью "Вампира" способно остановить группу вражеских мотоциклистов или испепелить квадроцикл с пехотой", - отмечали бойцы в комментариях под видео.
В результате мастерской работы было уничтожено 4 мотоцикла и ликвидировано 6 рашистов.
