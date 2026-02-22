Украинский пулеметчик с вертолета Ми-8 сбил 7 российских "Шахедов". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором украинский пулеметчик вертолета Ми-8 сбил вражеские беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета боец уничтожил 7 российских дронов типа "Шахед-136".
Сбивание техники противника заснято на южном направлении фронта.
- Также сообщалось, что более 1300 дронов, более 1400 КАБов и 96 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский.
Чи ти тут так - аби "поумнічать" ...?
Это про Свитана.
Краще всього збивати з землі за допомогою "Гепардів" і ЗРК. Тільки де набрати стільки техніки і БК до неї?
Тому повітряна тривога це не жарт.
А хтось має розробляти / купляти малі ракети високої точності. Щоб гарантовано знищити БС шахеда, не дати йому бабахнути серед будинків і дитячих садочків..
Наприклад ******* ракета ПАК-3 до Петріот влучає в надзвукову(!!!) ракету і знищує її кінетично - тобто ударом собою а не удамками як типова зенітна.
Які інші способи знищити шахеду у повітрі ? Або велика БЧ , що гарантовано підірве БЧ шахедаа А не лише пошматує крила = неконтрольоване падіння .
Думаю термобарвчний заряд не спрацює , через вітер та швидкість... Тому треба вкладатися в точність засобів ураження.
Онліфанс Кібуцміндвча
А уламки це інше. Зенітна ракета саме і має багато такого начіння: " вражаючі елементи".
Суть висказування- уламки на значній відстані від БЧ шахеда не гарантують детонацію ... Вони пошматують крила/мотор і шахед впаде на землю. Куди - як повезе... Вибух може буть коли, від того ж вогню на пошкоджених уламках . Робити заряд БЧ зенітної ракети надвеликою не вийде, тому головне завдання - точність влучання , або детонація максимально близько до ворожої БЧ . Якщо далеко то уламки можно було б чимось підпалити, типу термобаром або термітом . ( На швидкості шахеда мабуть така зброя неефектмвна).
Ще варіант - ракету дублює швидкий дрон/ракетодрон, що може бути багаторазовим, для пілстраховкт. Якщо корпус шахеда не здетонував на висоті і падає, дрон-перехоплювач "пікірує" на нього і друга спроба підірвати БЧ.
Якось так бачення...