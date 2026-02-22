Украинский пулеметчик с вертолета Ми-8 сбил 7 российских "Шахедов". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором украинский пулеметчик вертолета Ми-8 сбил вражеские беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета боец уничтожил 7 российских дронов типа "Шахед-136".

Сбивание техники противника заснято на южном направлении фронта.

уничтожение (9932) ВСУ (7744) вертолёт (1131) Шахед (2221)
+15
Звання ГЕРОЯ!
показать весь комментарий
22.02.2026 12:39 Ответить
+7
Дуже небезпечно. Давно вже не робота для пілотованої авіації.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:44 Ответить
+6
Навіщо сьогодні про це повідомляти? Щоб ворог знав і змінив висоту проходження дронів?
показать весь комментарий
22.02.2026 12:43 Ответить
Авіація найкращий спосіб для знищення подібних цілей.До кулемета ракети ще потрібні,щоб дистанцію тримати
показать весь комментарий
22.02.2026 12:50 Ответить
Та невже ?
показать весь комментарий
22.02.2026 13:05 Ответить
Відкрию секрет для тебе,що радар авіації найдовше баче ціль,по причині круглої землі і рел*єфу,навіть кацапи це усвідомили ,а ти ні
показать весь комментарий
22.02.2026 13:12 Ответить
Сам зрозумів що написав ?
Чи ти тут так - аби "поумнічать" ...?
показать весь комментарий
22.02.2026 13:15 Ответить
В якому місці тобі незрозуміло ?Постараюсь пояснити ще раз!У авіації є можливість захоплення цілі на великій відстані і знищення+мобільність.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:20 Ответить
А Свитан, летал последние годы на вертушках, утверждает, шо малая авиация и вертолеты как нельзя лучше подходят для охоты на шахедов.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:02 Ответить
на Мі-2 літав? Чи на мітлі?
показать весь комментарий
22.02.2026 13:06 Ответить
Для ущербных - МИ-8 принят на вооружение в 68-м году.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:27 Ответить
И шо? В полку у нас были ми 2 ми 8 и ми 24 ...но не было свитана..он уже в Киеве штаны протирал....ас....
показать весь комментарий
22.02.2026 19:44 Ответить
У 1985 році з відзнакою закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків імені Ленінського Комсомолу, де залишився на посаді льотчика-інструктора. Згодом став командиром ескадрильї. Після розформування училища у 1995 році служив у вертолітній авіації.
Это про Свитана.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:07 Ответить
Я казав про небезпеку для пілотів, а не ефективність.
Краще всього збивати з землі за допомогою "Гепардів" і ЗРК. Тільки де набрати стільки техніки і БК до неї?
показать весь комментарий
22.02.2026 13:06 Ответить
В наземних зеніток радіус дуже малий,бо та зараза летить низько
показать весь комментарий
22.02.2026 13:14 Ответить
Якщо їх достатньо, мала висота лише проти ішакєда грає.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:17 Ответить
В такому випадку засобів ППО типу скайренджер потрібно сотні. Гепардів взагалі було в Україні 55 і більше не стане. Їх для навіть недостатньо. Не пиши маячню.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:25 Ответить
Читайте це.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:54 Ответить
Краще збивати всіма можливими засобами - як із землі так і з неба. Неможливо надіятись тільки на наземні комплекси, яких недостатньо. Головне повітряним засобам не наближатись на небезпечну дистанцію.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:20 Ответить
Ми вже декілька бортів втратили. Кого - через уламки, кого - ішакєди з ракетами збили.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:28 Ответить
Чи не дійшло? Збивати потрібно з безпечної дистанції бортовими засобами як в цьому випадку. Причеплена до шахеда "Ігла" чи "Стріла" вже некорисне навантаження без Старлінку, та й взагалі ця ідея невдала за багатьма факторами. За збитий з шахеда гелікоптер перший раз чую, а на землі так, втратили кілька бортів під Кропивницьким коли мопеди були зі Старлінками.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:58 Ответить
На войне вообще опасно, везде.
показать весь комментарий
22.02.2026 15:28 Ответить
То нахіба ще додавати?
показать весь комментарий
22.02.2026 15:29 Ответить
Шоб меньше было жертв среди цивильных, это основная задача военных.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:15 Ответить
Свитан не летал на вертушках от слова совсем.....он уволился когда полк ещё на элках летал...
показать весь комментарий
22.02.2026 19:39 Ответить
Вибухова хвиля достає до них але молодці.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:44 Ответить
Вже декілька літаків і вертольотів від уламів шахедів ми втратили.В кінці 25 в нас на Черкащині МІ-24 згорів разом з екіпажем...
показать весь комментарий
22.02.2026 13:07 Ответить
екіпаж Ш...
показать весь комментарий
22.02.2026 13:09 Ответить
Два тижні тому ще одну 24 втратили при полюванні на шахеди...в сму в очках польських хлопці в землю врізалися...
показать весь комментарий
22.02.2026 19:57 Ответить
Як бачите, летить через щільну забудову.
Тому повітряна тривога це не жарт.
А хтось має розробляти / купляти малі ракети високої точності. Щоб гарантовано знищити БС шахеда, не дати йому бабахнути серед будинків і дитячих садочків..
Наприклад ******* ракета ПАК-3 до Петріот влучає в надзвукову(!!!) ракету і знищує її кінетично - тобто ударом собою а не удамками як типова зенітна.
Які інші способи знищити шахеду у повітрі ? Або велика БЧ , що гарантовано підірве БЧ шахедаа А не лише пошматує крила = неконтрольоване падіння .
Думаю термобарвчний заряд не спрацює , через вітер та швидкість... Тому треба вкладатися в точність засобів ураження.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:45 Ответить
Але ПАК-3 ракета коштує мільони, можливо Захід розробляє вже малі ракети, а не Фуфломіцин від відеостудії Онліфанс Кібуц міндвча
показать весь комментарий
22.02.2026 12:46 Ответить
Ідея знищувати в повітрі чудова, але навіть ракети (якщо не кінетика, як ти описав) часто не призводять до детонації в повітрі. Проте на прикладі району біля мого села можу сказати, що кулемети досить ефективні. Гелікоптери тут збили мабуть уже не одну сотню шахедів. Вони їх ведуть і валять так, щоб падали в поля. То у нас в селі не падали, навіть шибки цілі. Було тільки кілька куль. В навколишніх селах здається тільки в одному шахед близько впав, що винесло скло і пошкодило кладовище. І це на кілька сотень збитих шахедів.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:49 Ответить
" але ...... часто не призводять до детонації в повітрі" тому й вказав , що треба експериментувати з сильною БЧ, щоб здетонувало гарантовано . І крім вражаючих уламків щоб давало багато іскри та вогню, щоб здетонував сам заряд БЧ у шахеда з найбільшим шансом
показать весь комментарий
22.02.2026 15:17 Ответить
А ураження осколками, чи готовими елементами (наприклад, шрапнеллю) - це не "кінетичне ураження"? Ефективність осколкового ********** набагато вища, ніж "летючий молот". Бо на цій БЧ можна встановить детонатор магнітний, електромагнітний, акустичний. Навіть про маневрі цілі, і промаху, такий ********* вибухає, і вражає осколками ціль... При твоїй ПАК-3, якщо вона попаде в двигун ракети, буде те саме "неконтрольоване падіння БЧ, і її вибух в місці падіння"... А термобаричний заряд ефективно працює лише у "закритому просторі" - підвалі, чи бункері...
показать весь комментарий
22.02.2026 13:21 Ответить
Кінетичне - це коли ПАК-3 збиває ракети як камікадзе, в лоб .
А уламки це інше. Зенітна ракета саме і має багато такого начіння: " вражаючі елементи".
Суть висказування- уламки на значній відстані від БЧ шахеда не гарантують детонацію ... Вони пошматують крила/мотор і шахед впаде на землю. Куди - як повезе... Вибух може буть коли, від того ж вогню на пошкоджених уламках . Робити заряд БЧ зенітної ракети надвеликою не вийде, тому головне завдання - точність влучання , або детонація максимально близько до ворожої БЧ . Якщо далеко то уламки можно було б чимось підпалити, типу термобаром або термітом . ( На швидкості шахеда мабуть така зброя неефектмвна).
Ще варіант - ракету дублює швидкий дрон/ракетодрон, що може бути багаторазовим, для пілстраховкт. Якщо корпус шахеда не здетонував на висоті і падає, дрон-перехоплювач "пікірує" на нього і друга спроба підірвати БЧ.
Якось так бачення...
показать весь комментарий
22.02.2026 15:29 Ответить
Я розумію твоє "бачення"... І бачу - ти далекий, як від військової справи, так і від балістики, з усім іншим... Вір більше людям, які в цьому тямлять... Можеш мені - бо я вивчав як **********, та їх дію, будучи військовим, так і наслідки їх дії, будучи юристом, і вивчаючи наслідки дії різноманітних ***********...
показать весь комментарий
22.02.2026 15:37 Ответить
"бортовий стрілок"...
показать весь комментарий
22.02.2026 13:05 Ответить
О як гарно працює ПРОГРЕС... Не потрібно підтвердження сторонніх осіб, щодо знищених цілей - достатньо індивідуальної відеокамери...
показать весь комментарий
22.02.2026 13:11 Ответить
Вот поэтому противник стал ставить на дроны ПЗРК. Нужно десятки шахедов , чтобы заменить одну вертушку, не говоря уж про экипаж.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:16 Ответить
Є підтвердження знищення тим ПЗРК цілей?Сама по собі та ракета нічого не захопить.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:29 Ответить
Без Старлінків на шахеді ця ідея вже мертва.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:29 Ответить
Вони і без старлінків добре літають ...один стає в коло як ретранслятор а інші заходять на ціль під керуванням оператора і нічого їм не заважає...менше слухайте байки від усіляких довбнів....
показать весь комментарий
22.02.2026 19:50 Ответить
І ганяються за гелікоптерами... Ну ти й гониш, бот. Яке, *** коло, який ретранслятор, якщо це за сотні км від кордону? Просто нема слів.
показать весь комментарий
23.02.2026 08:26 Ответить
Гарний саундтрек і гарна робота.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:45 Ответить
22.02.2026 14:30 Ответить
Мініган скоріш за всього.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:31 Ответить
Диванним літунам аби пересратися, а хлопцям подяка.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:19 Ответить
 
 