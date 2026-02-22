Дроны СБС поражают нефтебазу в Луганске и еще два средства ПВО в Донецке и Мариупольском районе. ВИДЕО

Пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады вместе с бойцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем в ночь на 22 февраля 2026 года обнаружили и уничтожили вражескую ПВО и нефтебазу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны поразили два зенитно-ракетных комплекса "Тор" и нефтебазу в Луганской области.

Первая цель - техника противника была зафиксирована в одном километре от Донецка, вторая - вблизи населенного пункта Тополино, Мариупольский район, временно оккупированная территория.

Видео результатов операции публикует в своем телеграм-канале Бровди Роберт Мадяр.

армия РФ уничтожение Донецкая область дроны ЗРК Бровди Роберт Мадяр Силы беспилотных систем Луганская область 414 Птахи Мадяра
Український луганск за 113 км від лінії фронту.
Там повинет бути металобрухт замість трех резервуарів для зберігання.
А на 1.21 мінуті ще 6 резервуарів для зберігання та не тронуті.
одна емкість за 4 роки ? це напевно багато
хто зараз заважає ?
22.02.2026 11:51 Ответить
Скільки долетіло дронів? ОДИН... Він свою справу зробив. У нас є "Урс" - він тямить у резрвуарах. Тому може сказать, яка ємність ураженого. Ділимо на заправки, наприклад, танка... Отримуємо ефект ураження, з врахуванням спаленого пального...
22.02.2026 14:56 Ответить
чекаемо ще 4 роки..... може долетіть ще один .... і зробить свою справу.....
Ділимо на заправки, наприклад, танка та множимо на 4 роки ..... яких вже заправили ....

Донецк не будемо брати до уваги .... тому що він на 62 км блище .... чим луганск .... та треба множити на 12 років ( квітень 2014 ) або д......ілимо на заправки, наприклад, танка які вже заправились по 1000 разів
22.02.2026 19:42 Ответить
 
 