Дроны СБС поражают нефтебазу в Луганске и еще два средства ПВО в Донецке и Мариупольском районе. ВИДЕО

Пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады вместе с бойцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем в ночь на 22 февраля 2026 года обнаружили и уничтожили вражескую ПВО и нефтебазу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны поразили два зенитно-ракетных комплекса "Тор" и нефтебазу в Луганской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первая цель - техника противника была зафиксирована в одном километре от Донецка, вторая - вблизи населенного пункта Тополино, Мариупольский район, временно оккупированная территория.

Видео результатов операции публикует в своем телеграм-канале Бровди Роберт Мадяр.

Смотрите также: Пилоты СБС разбили вдребезги вражескую РСЗО "Торнадо" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем "Мадяра" уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции врага. ВИДЕО