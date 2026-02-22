Дроны СБС поражают нефтебазу в Луганске и еще два средства ПВО в Донецке и Мариупольском районе. ВИДЕО
Пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады вместе с бойцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем в ночь на 22 февраля 2026 года обнаружили и уничтожили вражескую ПВО и нефтебазу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны поразили два зенитно-ракетных комплекса "Тор" и нефтебазу в Луганской области.
Первая цель - техника противника была зафиксирована в одном километре от Донецка, вторая - вблизи населенного пункта Тополино, Мариупольский район, временно оккупированная территория.
Видео результатов операции публикует в своем телеграм-канале Бровди Роберт Мадяр.
Там повинет бути металобрухт замість трех резервуарів для зберігання.
А на 1.21 мінуті ще 6 резервуарів для зберігання та не тронуті.
одна емкість за 4 роки ? це напевно багато
хто зараз заважає ?
Ділимо на заправки, наприклад, танка та множимо на 4 роки ..... яких вже заправили ....
Донецк не будемо брати до уваги .... тому що він на 62 км блище .... чим луганск .... та треба множити на 12 років ( квітень 2014 ) або д......ілимо на заправки, наприклад, танка які вже заправились по 1000 разів