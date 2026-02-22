УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12285 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Оператори дронів
3 253 3

Дрони СБС уражають нафтобазу у Луганську та ще два засоби ППО у Донецьку й Маріупольському районі. ВIДЕО

Пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади разом із бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у ніч проти 22 лютого 2026 року виявили та знищили ворожу ППО і нафтобазу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор" та нафтобазу в Луганській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перша ціль - техніка противника була зафіксована за один кілометр від Донецька, друга - поблизу населеного пункту Тополине, Маріупольський район, тимчасово окупована територія.

Відео результатів операції публікує у своєму телеграм-каналі Бровді Роберт Мадяр.

Дивіться також: Пілоти СБС розтрощили на друзки ворожу РСЗВ "Торнадо" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем "Мадяра" знищили ЗРК, РСЗВ, склади та підстанції ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21149) знищення (10243) Донецька область (11243) дрони (8283) ЗРК (288) Бровді Роберт Мадяр (127) Сили безпілотних систем (504) Луганська область (4918) 414 Птахи Мадяра (198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Український луганск за 113 км від лінії фронту.
Там повинет бути металобрухт замість трех резервуарів для зберігання.
А на 1.21 мінуті ще 6 резервуарів для зберігання та не тронуті.
одна емкість за 4 роки ? це напевно багато
хто зараз заважає ?
показати весь коментар
22.02.2026 11:51 Відповісти
Скільки долетіло дронів? ОДИН... Він свою справу зробив. У нас є "Урс" - він тямить у резрвуарах. Тому може сказать, яка ємність ураженого. Ділимо на заправки, наприклад, танка... Отримуємо ефект ураження, з врахуванням спаленого пального...
показати весь коментар
22.02.2026 14:56 Відповісти
чекаемо ще 4 роки..... може долетіть ще один .... і зробить свою справу.....
Ділимо на заправки, наприклад, танка та множимо на 4 роки ..... яких вже заправили ....

Донецк не будемо брати до уваги .... тому що він на 62 км блище .... чим луганск .... та треба множити на 12 років ( квітень 2014 ) або д......ілимо на заправки, наприклад, танка які вже заправились по 1000 разів
показати весь коментар
22.02.2026 19:42 Відповісти
 
 