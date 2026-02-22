Дрони СБС уражають нафтобазу у Луганську та ще два засоби ППО у Донецьку й Маріупольському районі. ВIДЕО
Пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади разом із бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у ніч проти 22 лютого 2026 року виявили та знищили ворожу ППО і нафтобазу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор" та нафтобазу в Луганській області.
Перша ціль - техніка противника була зафіксована за один кілометр від Донецька, друга - поблизу населеного пункту Тополине, Маріупольський район, тимчасово окупована територія.
Відео результатів операції публікує у своєму телеграм-каналі Бровді Роберт Мадяр.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там повинет бути металобрухт замість трех резервуарів для зберігання.
А на 1.21 мінуті ще 6 резервуарів для зберігання та не тронуті.
одна емкість за 4 роки ? це напевно багато
хто зараз заважає ?
Ділимо на заправки, наприклад, танка та множимо на 4 роки ..... яких вже заправили ....
Донецк не будемо брати до уваги .... тому що він на 62 км блище .... чим луганск .... та треба множити на 12 років ( квітень 2014 ) або д......ілимо на заправки, наприклад, танка які вже заправились по 1000 разів