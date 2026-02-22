Дрони СБС уражають нафтобазу у Луганську та ще два засоби ППО у Донецьку й Маріупольському районі. ВIДЕО

Пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади разом із бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у ніч проти 22 лютого 2026 року виявили та знищили ворожу ППО і нафтобазу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дрони уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор" та нафтобазу в Луганській області.

Перша ціль - техніка противника була зафіксована за один кілометр від Донецька, друга - поблизу населеного пункту Тополине, Маріупольський район, тимчасово окупована територія.

Відео результатів операції публікує у своєму телеграм-каналі Бровді Роберт Мадяр.

