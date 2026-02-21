Пілоти СБС розтрощили на друзки ворожу РСЗВ "Торнадо" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські пілоти 1-го окремого центру Сил безпілотних систем "Птахів Мадяра" вистежили та знищили ворожу реактивну систему залпового вогню на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони уразили РСЗВ "Торнадо-С" (БМ-30 "Смерч"), яка перебувала на вогневих позиціях окупантів.
"Ці Торнадо кошмарять Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Нікополь та інші мирні міста України", - додає Бровді Роберт Мадяр.
У результаті на кадрах видно, як техніка здетонувала та розлетілася на друзки.
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