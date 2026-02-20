Зенітники 1-ї ОВМБр за добу приземлили п’ять "Шахедів" та одну "Герберу". ВIДЕО

Українські захисники неба продовжують демонструвати високу ефективність у відбитті повітряних атак ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори зенітного ракетно-артилерійського дивізіону (ЗРАДн) 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади відзвітували про успішне "полювання" на російські безпілотники.

Завдяки злагодженій роботі та підтримці волонтерів, за один світловий день було ліквідовано шість засобів повітряного нападу окупантів.

Результати роботи зенітників:

Знищення "Shahed-136": Мобільні вогневі групи та розрахунки ЗРАДн приземлили п’ять ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Більшість із них були перехоплені ще на підльоті до цілей.

Ліквідація "Гербери": Окрім важких ударників, зенітники збили одну "Герберу" - дешевший аналог дронів, який РФ використовує для перевантаження нашої ППО та розвідки.

Режим 24/7: Робота підрозділів триває безперервно - від перших променів сонця і до пізнього вечора, захищаючи українське небо від ворожого залізяччя.

