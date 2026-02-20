Зенитчики 1-й ОВМБр за сутки сбили пять "шахедов" и одну "герберу". ВИДЕО
Украинские защитники неба продолжают демонстрировать высокую эффективность в отражении воздушных атак врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона (ЗРАДн) 1-й отдельной тяжелой механизированной Сиверской бригады отчитались об успешной "охоте" на российские беспилотники.
Благодаря слаженной работе и поддержке волонтеров, за один световой день было ликвидировано шесть средств воздушного нападения оккупантов.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Результаты работы зенитчиков:
-
Уничтожение Shahed-136: Мобильные огневые группы и расчеты ЗРАДн приземлили пять ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Большинство из них были перехвачены еще на подлете к целям.
-
Ликвидация "Герберы": Кроме тяжелых ударников, зенитчики сбили одну "герберу"- более дешевый аналог дронов, который РФ использует для перегрузки нашей ПВО и разведки.
-
Режим 24/7: Работа подразделений продолжается непрерывно - от первых лучей солнца и до позднего вечера, защищая украинское небо от вражеского железа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль