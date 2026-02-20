Зенитчики 1-й ОВМБр за сутки сбили пять "шахедов" и одну "герберу". ВИДЕО

Украинские защитники неба продолжают демонстрировать высокую эффективность в отражении воздушных атак врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона (ЗРАДн) 1-й отдельной тяжелой механизированной Сиверской бригады отчитались об успешной "охоте" на российские беспилотники.

Благодаря слаженной работе и поддержке волонтеров, за один световой день было ликвидировано шесть средств воздушного нападения оккупантов.

Результаты работы зенитчиков:

Уничтожение Shahed-136: Мобильные огневые группы и расчеты ЗРАДн приземлили пять ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Большинство из них были перехвачены еще на подлете к целям.

Ликвидация "Герберы": Кроме тяжелых ударников, зенитчики сбили одну "герберу" - более дешевый аналог дронов, который РФ использует для перегрузки нашей ПВО и разведки.

Режим 24/7: Работа подразделений продолжается непрерывно - от первых лучей солнца и до позднего вечера, защищая украинское небо от вражеского железа.

