Українські штурмовики разом із пілотами 425-го ОШП "Скеля" завалили бліндаж із окупантами всередині. ВIДЕО

Українські штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили бліндаж із рашистами на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила 2 окупантів, які сховалися в укритті, та були ліквідовані всередині.

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Спочатку по бліндажу відпрацювали дрони, далі бійці закинули гранати, а на завершення важкі бомбери здійснили низку скидів із безпілотників.

У результаті стеля укриття обвалилася на ворогів всередині.

Кадрами успішної операції воїни поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

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