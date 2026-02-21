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Новини Відео Дрони проти окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
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Українські штурмовики разом із пілотами 425-го ОШП "Скеля" завалили бліндаж із окупантами всередині. ВIДЕО

Українські штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили бліндаж із рашистами на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила 2 окупантів, які сховалися в укритті, та були ліквідовані всередині.

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Спочатку по бліндажу відпрацювали дрони, далі бійці закинули гранати, а на завершення важкі бомбери здійснили низку скидів із безпілотників.

У результаті стеля укриття обвалилася на ворогів всередині.

Кадрами успішної операції воїни поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Донецька область (11267) дрони (8331) Покровськ (1344) Покровський район (1774) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (62)
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Дякуємо Захисникам України!!
Землі їй все одно, апатити чи московське лайно!!!!
Слава Україні!!
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21.02.2026 13:09 Відповісти
Героям слава !!!
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21.02.2026 16:51 Відповісти
Чомусь тут антитецекунілінгусів не видно .. чому цензор не бачить кацапню і пазітівних пєтушар ждунів??
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21.02.2026 13:45 Відповісти
Квіти на могилку, покласти, не забули?
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21.02.2026 13:53 Відповісти
Березень 2022-го. Кацапів загнали у льох, в одному з сіл Чернігівщини. Ніяк не підійти - з входу кулемет б"є...
Хлопці стоять за стіною, вирішують, що робить. Тут кватирка відчиняється. Звідти старечий голос:
- Синочки!... Ви тих гемонів побить хочете?
- Ага...
- Ні так пройдіть поза вишником, ззаду льоху. Там труба стирчить - "душник". Вкиньне туди гранату - вона, "в акурат", посеред льоху, впаде...
- Мамко! Так там же ваша заготівля на зиму!
- А... Байдуже... Весна вже йде... Нове заготую... Виженіть їх, лише, швидше...
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21.02.2026 14:00 Відповісти
 
 