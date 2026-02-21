4 082 5
Українські штурмовики разом із пілотами 425-го ОШП "Скеля" завалили бліндаж із окупантами всередині. ВIДЕО
Українські штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили бліндаж із рашистами на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка виявила 2 окупантів, які сховалися в укритті, та були ліквідовані всередині.
Спочатку по бліндажу відпрацювали дрони, далі бійці закинули гранати, а на завершення важкі бомбери здійснили низку скидів із безпілотників.
У результаті стеля укриття обвалилася на ворогів всередині.
Кадрами успішної операції воїни поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Землі їй все одно, апатити чи московське лайно!!!!
Слава Україні!!
Хлопці стоять за стіною, вирішують, що робить. Тут кватирка відчиняється. Звідти старечий голос:
- Синочки!... Ви тих гемонів побить хочете?
- Ага...
- Ні так пройдіть поза вишником, ззаду льоху. Там труба стирчить - "душник". Вкиньне туди гранату - вона, "в акурат", посеред льоху, впаде...
- Мамко! Так там же ваша заготівля на зиму!
- А... Байдуже... Весна вже йде... Нове заготую... Виженіть їх, лише, швидше...