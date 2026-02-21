Украинские штурмовики вместе с пилотами 425-го ОШП "Скала" завалили блиндаж с оккупантами внутри. ВИДЕО
Украинские штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили блиндаж с рашистами на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила 2 оккупантов, которые спрятались в укрытии, и были ликвидированы внутри.
Сначала по блиндажу отработали дроны, затем бойцы забросили гранаты, а в завершение тяжелые бомбардировщики осуществили ряд сбросов с беспилотников.
В результате потолок укрытия обрушился на врагов внутри.
Кадрами успешной операции воины поделились в своем официальном телеграм-канале.
Землі їй все одно, апатити чи московське лайно!!!!
Слава Україні!!
Хлопці стоять за стіною, вирішують, що робить. Тут кватирка відчиняється. Звідти старечий голос:
- Синочки!... Ви тих гемонів побить хочете?
- Ага...
- Ні так пройдіть поза вишником, ззаду льоху. Там труба стирчить - "душник". Вкиньне туди гранату - вона, "в акурат", посеред льоху, впаде...
- Мамко! Так там же ваша заготівля на зиму!
- А... Байдуже... Весна вже йде... Нове заготую... Виженіть їх, лише, швидше...