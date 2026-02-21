Украинские штурмовики вместе с пилотами 425-го ОШП "Скала" завалили блиндаж с оккупантами внутри. ВИДЕО

Украинские штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили блиндаж с рашистами на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка обнаружила 2 оккупантов, которые спрятались в укрытии, и были ликвидированы внутри.

Сначала по блиндажу отработали дроны, затем бойцы забросили гранаты, а в завершение тяжелые бомбардировщики осуществили ряд сбросов с беспилотников.

В результате потолок укрытия обрушился на врагов внутри.

Кадрами успешной операции воины поделились в своем официальном телеграм-канале.

