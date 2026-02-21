Бойцы 225-го ОШП "выкурили" минами ТМ-62 оккупантов из ряда укрытий. ВИДЕО

Бойцы штурмовой группы "Морок" 225-го отдельного штурмового полка провели спецоперацию по уничтожению вражеских оккупантов в укрытиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, укрепления противника были рассчитаны на оборону от дронов, и исключительно дронной компонентой ликвидировать их было бы сложно.

Поэтому с помощью FPV-дронов украинские бойцы сначала загнали врага внутрь, не давая возможности отстреливаться, а затем направили группы для зачистки.

Двое бойцов штурмового батальона провели операцию по зачистке окопной линии, подрывая блиндажи противника с помощью мин "ТМ-62", взрывчатки и гранат.

Кадры сняты на Гуляйпольском направлении фронта в Запорожской области.

21.02.2026 12:50
21.02.2026 12:18
Так нічого "нового"... Німці так діяли на початку ІІ Світової. Що на "західних" фронтах, що на "східному"... Придушували вогонь піхоти, яка прикривала ДОТи, забивали, вибухами снарядів, землею, амбразури, заганяли оборонців, усередину, а потім висилали групи саперів, які залізали на ДОТ, і підривали його зарядами вибухівки... Способи ті самі - лише міняються засоби ураження...
21.02.2026 12:50
21.02.2026 12:44
 
 