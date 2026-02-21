Бойцы 225-го ОШП "выкурили" минами ТМ-62 оккупантов из ряда укрытий. ВИДЕО

Бойцы штурмовой группы "Морок" 225-го отдельного штурмового полка провели спецоперацию по уничтожению вражеских оккупантов в укрытиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, укрепления противника были рассчитаны на оборону от дронов, и исключительно дронной компонентой ликвидировать их было бы сложно.

Поэтому с помощью FPV-дронов украинские бойцы сначала загнали врага внутрь, не давая возможности отстреливаться, а затем направили группы для зачистки.

Двое бойцов штурмового батальона провели операцию по зачистке окопной линии, подрывая блиндажи противника с помощью мин "ТМ-62", взрывчатки и гранат.

Кадры сняты на Гуляйпольском направлении фронта в Запорожской области.

