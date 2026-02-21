Бойцы 225-го ОШП "выкурили" минами ТМ-62 оккупантов из ряда укрытий. ВИДЕО
Бойцы штурмовой группы "Морок" 225-го отдельного штурмового полка провели спецоперацию по уничтожению вражеских оккупантов в укрытиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, укрепления противника были рассчитаны на оборону от дронов, и исключительно дронной компонентой ликвидировать их было бы сложно.
Поэтому с помощью FPV-дронов украинские бойцы сначала загнали врага внутрь, не давая возможности отстреливаться, а затем направили группы для зачистки.
Двое бойцов штурмового батальона провели операцию по зачистке окопной линии, подрывая блиндажи противника с помощью мин "ТМ-62", взрывчатки и гранат.
Кадры сняты на Гуляйпольском направлении фронта в Запорожской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
westwlad
показать весь комментарий21.02.2026 12:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий21.02.2026 12:18 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий21.02.2026 12:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Василь Тесляр #615960
показать весь комментарий21.02.2026 12:44 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль