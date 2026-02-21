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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Гуляйпільському напрямку
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Бійці 225-го ОШП "викурили" мінами ТМ-62 окупантів із низки укриттів. ВIДЕО

Бійці штурмової групи "Морок" 225-го окремого штурмового полку провели спецоперацію зі знищення ворожих окупантів в укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, укріплення противника було розраховане на оборону від дронів, і виключно дроновою компонентою ліквідувати його було б складно.

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Тому за допомогою FPV-дронів українські бійці спершу загнали ворога всередину, не даючи можливості відстрілюватися, а потім направили групи для зачистки.

Двоє бійців штурмового батальйону провели операцію із зачищення окопної лінії, підриваючи бліндажі противника за допомогою мін "ТМ-62", вибухівки та гранат.

Кадри зафільмовані на Гуляйпільському напрямку фронту в Запорізькій області.

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Автор: 

армія рф (21181) Гуляйполе (244) знищення (10276) Запорізька область (4932) міна (472) Пологівський район (425) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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А може скорее гончар *****.
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21.02.2026 12:50 Відповісти
Оце парочка!!!!
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21.02.2026 12:18 Відповісти
Так нічого "нового"... Німці так діяли на початку ІІ Світової. Що на "західних" фронтах, що на "східному"... Придушували вогонь піхоти, яка прикривала ДОТи, забивали, вибухами снарядів, землею, амбразури, заганяли оборонців, усередину, а потім висилали групи саперів, які залізали на ДОТ, і підривали його зарядами вибухівки... Способи ті самі - лише міняються засоби ураження...
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21.02.2026 12:50 Відповісти
І надалі вдачі хлопцям.
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21.02.2026 12:44 Відповісти
 
 