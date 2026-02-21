Бійці 225-го ОШП "викурили" мінами ТМ-62 окупантів із низки укриттів. ВIДЕО

Бійці штурмової групи "Морок" 225-го окремого штурмового полку провели спецоперацію зі знищення ворожих окупантів в укриттях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, укріплення противника було розраховане на оборону від дронів, і виключно дроновою компонентою ліквідувати його було б складно.

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Тому за допомогою FPV-дронів українські бійці спершу загнали ворога всередину, не даючи можливості відстрілюватися, а потім направили групи для зачистки.

Двоє бійців штурмового батальйону провели операцію із зачищення окопної лінії, підриваючи бліндажі противника за допомогою мін "ТМ-62", вибухівки та гранат.

Кадри зафільмовані на Гуляйпільському напрямку фронту в Запорізькій області.

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