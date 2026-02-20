Дрон зависає над російським найманцем із Африки, вибухає і розриває окупанта на шматки. ВIДЕО
Російське командування продовжує кидати у "м’ясні штурми" на Харківському напрямку іноземних найманців, намагаючись зберегти власний мобілізаційний ресурс. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ зафіксували та ліквідували чергового "солдата удачі", який приїхав воювати за інтереси Кремля.
Цього разу жертвою українського дрона-камікадзе став виходець з Африканського континенту.
Деталі операції:
-
Виявлення цілі: Аеророзвідка 120-ї ОБр ТрО виявила пересування піхоти ворога у прикордонних районах Харківської області. Серед групи окупантів чітко вирізнявся найманець характерної зовнішності.
-
Точний удар: Оператор FPV-дрона майстерно спрямував безпілотник прямо на ціль. На відео зафіксовано момент влучання, який не залишив найманцю жодних шансів на виживання.
-
Безславний фінал: Замість обіцяних російськими вербувальниками грошей та "легкої прогулянки", африканський бойовик знайшов свою смерть у розбитих лісосмугах Харківщини.
Контекст:
Останнім часом на Вовчанському та Липцівському напрямках фіксується значна кількість іноземців у складі окупаційних військ: від громадян Куби та Непалу до вихідців із країн Африки. Більшість із них використовуються росіянами як витратний матеріал під час розвідки боєм.
У колишній Дагомеї (******** Бенін), був один з найвідоміших центрів работоргівлі. Там, на території головного невільничого ринку, росло величезне дерево, яке , за віруваннями африканців, втілювало в собі "центр духовності". Африканці вірили, що навіть, якщо вони умруть далеко від країни, їх душа повернеться додому, до цього дерева...
Цікаво - а є такі дерева, зараз?
