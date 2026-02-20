Дрон зависає над російським найманцем із Африки, вибухає і розриває окупанта на шматки. ВIДЕО

Російське командування продовжує кидати у "м’ясні штурми" на Харківському напрямку іноземних найманців, намагаючись зберегти власний мобілізаційний ресурс. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 120-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ зафіксували та ліквідували чергового "солдата удачі", який приїхав воювати за інтереси Кремля.

Цього разу жертвою українського дрона-камікадзе став виходець з Африканського континенту.

Деталі операції:

Виявлення цілі: Аеророзвідка 120-ї ОБр ТрО виявила пересування піхоти ворога у прикордонних районах Харківської області. Серед групи окупантів чітко вирізнявся найманець характерної зовнішності.

Точний удар: Оператор FPV-дрона майстерно спрямував безпілотник прямо на ціль. На відео зафіксовано момент влучання, який не залишив найманцю жодних шансів на виживання.

Безславний фінал: Замість обіцяних російськими вербувальниками грошей та "легкої прогулянки", африканський бойовик знайшов свою смерть у розбитих лісосмугах Харківщини.

Контекст:

Останнім часом на Вовчанському та Липцівському напрямках фіксується значна кількість іноземців у складі окупаційних військ: від громадян Куби та Непалу до вихідців із країн Африки. Більшість із них використовуються росіянами як витратний матеріал під час розвідки боєм.

