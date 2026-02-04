Африканський найманець армії РФ на колінах марно благає про життя в українського дрона-камікадзе

Російське командування продовжує кидати у безглузді штурми іноземних найманців, обіцяючи їм легкі гроші, проте для багатьох з них шлях закінчується в засніжених українських полях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис останніх хвилин життя бойовика з Африки, який намагався воювати на боці окупантів.

На відео зафіксовано, як іноземний легіонер, опинившись на самоті серед чистого поля, стає на коліна та складає руки у молитовному жесті, звертаючись до українського FPV-дрона.

Безславний фінал найманця:

Марні сподівання: Замість того, щоб вчасно здатися в полон належним чином, найманець вирішив "домовитися" з технікою в останній момент. Проте для оператора дрона-камікадзе озброєний окупант на позиції залишається легітимною ціллю.

Географія окупації: Присутність африканських найманців у лавах ЗС РФ підтверджує критичний дефіцит мобілізаційного ресурсу в Росії та спроби Кремля закривати дірки на фронті за рахунок мешканців бідних країн.

Точне влучання: Попри театральні жести загарбника, дрон-камікадзе виконує своє завдання, точно вражаючи ціль.

Дивіться: Російські штурмовики танцюють і співають африканських пісень перед боєм: "Глянь сколько одноразочек. Радостные. Сейчас на залив пойдут - запоют по другому". ВIДЕО

Також дивіться: Росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуеш?". ВIДЕО