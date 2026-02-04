Африканский наемник армии РФ на коленях тщетно молит о жизни украинского дрона-камикадзе
Российское командование продолжает бросать в бессмысленные штурмы иностранных наемников, обещая им легкие деньги, однако для многих из них путь заканчивается в заснеженных украинских полях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись последних минут жизни боевика из Африки, который пытался воевать на стороне оккупантов.
На видео зафиксировано, как иностранный легионер, оказавшись в одиночестве среди чистого поля, становится на колени и складывает руки в молитвенном жесте, обращаясь к украинскому FPV-дрону.
Бесславный финал наемника:
Тщетные надежды: Вместо того, чтобы вовремя сдаться в плен надлежащим образом, наемник решил "договориться" с техникой в последний момент. Однако для оператора дрона-камикадзе вооруженный оккупант на позиции остается легитимной целью.
География оккупации: Присутствие африканских наемников в рядах ВС РФ подтверждает критический дефицит мобилизационного ресурса в России и попытки Кремля закрывать дыры на фронте за счет жителей бедных стран.
Точное попадание: Несмотря на театральные жесты захватчика, дрон-камикадзе выполняет свою задачу, точно поражая цель.
Ти мене випередив))))
тому похер, на всіх їх. Бо міняти їх кацапи не будуть, а просто так повернути у Африку - а навіщо ?
Він не легіонер, а найманець.
Легіонери не були найманцями.
