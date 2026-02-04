Российское командование продолжает бросать в бессмысленные штурмы иностранных наемников, обещая им легкие деньги, однако для многих из них путь заканчивается в заснеженных украинских полях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись последних минут жизни боевика из Африки, который пытался воевать на стороне оккупантов.

На видео зафиксировано, как иностранный легионер, оказавшись в одиночестве среди чистого поля, становится на колени и складывает руки в молитвенном жесте, обращаясь к украинскому FPV-дрону.

Бесславный финал наемника:

Тщетные надежды: Вместо того, чтобы вовремя сдаться в плен надлежащим образом, наемник решил "договориться" с техникой в последний момент. Однако для оператора дрона-камикадзе вооруженный оккупант на позиции остается легитимной целью.

География оккупации: Присутствие африканских наемников в рядах ВС РФ подтверждает критический дефицит мобилизационного ресурса в России и попытки Кремля закрывать дыры на фронте за счет жителей бедных стран.

Точное попадание: Несмотря на театральные жесты захватчика, дрон-камикадзе выполняет свою задачу, точно поражая цель.

