Военные расходы РФ в прошлом году составили около половины ее госбюджета, - разведка Германии

Сколько РФ тратит на армию и войну? В разведке ФРГ рассказали

Россия тратит на войну и армию значительно больше, чем официально сообщает.

Об этом сообщила Федеральная разведывательная служба Германии, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"С начала агрессии против Украины в феврале 2022 года оборонный бюджет России ежегодно резко увеличивается", - говорится в исследовании.

В разведке ФРГ отметили, что российская трактовка "оборонных расходов" существенно отличается от определения НАТО.

Так, реальные военные расходы России в последние годы были на 66% выше заявленных.

Читайте также: Почти $138 миллиардов в год: Россия впервые раскрыла расходы на полномасштабную войну против Украины

Куда идут средства?

"Комплексный анализ BND бюджетных данных показывает, что реальный военный бюджет России в последние годы был на 66% больше, чем официально заявлялось. Неучтенные расходы касаются, например, строительных проектов министерства обороны, армейских ИТ-проектов или социальных выплат для военнослужащих.

Таким образом, в 2025 году военные расходы составляли примерно половину общего бюджета и около 10% ВВП России", - говорят разведчики.

Средства используются не только для войны против Украины, но и для дополнительного развития и расширения военного потенциала, особенно вблизи Украины и восточного фланга НАТО.

"Эти цифры конкретно иллюстрируют растущую угрозу для Европы со стороны России", - добавили там.

Читайте также: Более $324 млн потратила РФ на массированный удар по Украине 3 февраля, - ГУР МО

Все на війну - це наші стараються набити кишені
04.02.2026 14:21 Ответить
Воно жадножлобне, воно все віддасть аби поживитися
04.02.2026 14:22 Ответить
Значить в наступному році крах російської економіки неминучий.
04.02.2026 14:22 Ответить
це вже було від байденівських "пекельних санкцій" гнилої 3,14здьожі про крах рашистської економіки багато,краху поки що немає...
04.02.2026 14:31 Ответить
Кажуть якщо в щось дуже сильно повірити, то воно матеріалізується. Якщо краху нема, значить ми недостатньо в це віримо, так що самі винні. Щоб була перемога, треба не сумніватися в перемозі.
04.02.2026 14:36 Ответить
а оце справжня потужна потужність й чудове гасло для папуасів - не діяти, а вірити!
схоже багато в чому саме таким принципом й послуговується українська влада.
04.02.2026 15:28 Ответить
Влада - це представник народу і виконує його волю.
04.02.2026 15:43 Ответить
ну як вам сказати, те, що вони "виконують", взагалі не схоже на мою волю.
04.02.2026 16:37 Ответить
Так ви - то ще не весь народ. Демократія - це диктатура більшості (с) А взагалі наш народ має якусь біполярку - і переможну війну з ядерною країною хоче, не маючи ракет, і так щоб не пакували, і взагалі реальність якось лишається за дужками.
04.02.2026 17:27 Ответить
Демократія - це диктатура більшості (с)

яка всрата маячня.
04.02.2026 18:42 Ответить
ну значить тепер замість двушєчкі, буде "чєрвонєц на мацкву!"
04.02.2026 14:50 Ответить
Що таке фашиська росія це світове зло,це здичавіла орда ,а наше бидло під час війни наживаєтся всякі міндіч ,цукерман ,шефірири,шурма баканов щоб вас вже порозривало
04.02.2026 14:54 Ответить
Да ты сидишь под латвийским аккаунтом, товарищ николай!. Живите, пока... А пану Роману велика подібність за честь та розум!
04.02.2026 14:58 Ответить
Подячність, пробачте за викривлення допису "автозаповнювачем"
04.02.2026 15:00 Ответить
Ну і яка європейська країна може собі дозволити подібне?
04.02.2026 15:51 Ответить
Росія може і весь бюджет витратити на війну. Там рабське населення ще з часів монгольських ханів віддресироване жерти солому за для виконання забаганок царя.
04.02.2026 16:37 Ответить
 
 