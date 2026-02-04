Военные расходы РФ в прошлом году составили около половины ее госбюджета, - разведка Германии
Россия тратит на войну и армию значительно больше, чем официально сообщает.
Об этом сообщила Федеральная разведывательная служба Германии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С начала агрессии против Украины в феврале 2022 года оборонный бюджет России ежегодно резко увеличивается", - говорится в исследовании.
В разведке ФРГ отметили, что российская трактовка "оборонных расходов" существенно отличается от определения НАТО.
Так, реальные военные расходы России в последние годы были на 66% выше заявленных.
Куда идут средства?
"Комплексный анализ BND бюджетных данных показывает, что реальный военный бюджет России в последние годы был на 66% больше, чем официально заявлялось. Неучтенные расходы касаются, например, строительных проектов министерства обороны, армейских ИТ-проектов или социальных выплат для военнослужащих.
Таким образом, в 2025 году военные расходы составляли примерно половину общего бюджета и около 10% ВВП России", - говорят разведчики.
Средства используются не только для войны против Украины, но и для дополнительного развития и расширения военного потенциала, особенно вблизи Украины и восточного фланга НАТО.
"Эти цифры конкретно иллюстрируют растущую угрозу для Европы со стороны России", - добавили там.
схоже багато в чому саме таким принципом й послуговується українська влада.
яка всрата маячня.