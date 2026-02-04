Військові витрати РФ минулого року становили близько половини її держбюджету, - розвідка Німеччини

Росія витрачає на війну та армію значно більше, ніж офіційно повідомляє.

Про це повідомила Федеральна розвідувальна служба Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Від початку агресії проти України в лютому 2022 року оборонний бюджет Росії щороку різко збільшується", - йдеться в дослідженні.

У розвідці ФРН зазначили, що російське трактування "оборонних витрат" суттєво відрізняється від визначення НАТО.

Так, реальні військові витрати Росії в останні роки були до 66% вищими за заявлені.

Також читайте: Майже $138 мільярдів на рік: Росія вперше розкрила витрати на повномасштабну війну проти України

Куди йдуть кошти?

"Комплексний аналіз BND бюджетних даних показує, що реальний військовий бюджет Росії в останні роки був до 66% більшим, ніж офіційно заявлялося. Невраховані витрати стосуються, наприклад, будівельних проєктів міністерства оборони, армійських ІТ-проєктів або соціальних виплат для військовослужбовців.

Таким чином, у 2025 році військові витрати становили приблизно половину загального бюджету та близько 10% ВВП Росії", - кажуть розвідники.

Кошти використовуються не лише для війни проти України, але й для додаткового розвитку та розширення військового потенціалу, особливо поблизу України та східного флангу НАТО.

"Ці цифри конкретно ілюструють зростаючу загрозу для Європи з боку Росії", - додали там.

Також читайте: Понад $324 млн витратила РФ на масований удар по Україні 3 лютого, - ГУР МО