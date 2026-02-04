Військові витрати РФ минулого року становили близько половини її держбюджету, - розвідка Німеччини

Росія витрачає на війну та армію значно більше, ніж офіційно повідомляє.

Про це повідомила Федеральна розвідувальна служба Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Від початку агресії проти України в лютому 2022 року оборонний бюджет Росії щороку різко збільшується", - йдеться в дослідженні.

У розвідці ФРН зазначили, що російське трактування "оборонних витрат" суттєво відрізняється від визначення НАТО.

Так, реальні військові витрати Росії в останні роки були до 66% вищими за заявлені.

Куди йдуть кошти?

"Комплексний аналіз BND бюджетних даних показує, що реальний військовий бюджет Росії в останні роки був до 66% більшим, ніж офіційно заявлялося. Невраховані витрати стосуються, наприклад, будівельних проєктів міністерства оборони, армійських ІТ-проєктів або соціальних виплат для військовослужбовців.

Таким чином, у 2025 році військові витрати становили приблизно половину загального бюджету та близько 10% ВВП Росії", - кажуть розвідники.

Кошти використовуються не лише для війни проти України, але й для додаткового розвитку та розширення військового потенціалу, особливо поблизу України та східного флангу НАТО.

"Ці цифри конкретно ілюструють зростаючу загрозу для Європи з боку Росії", - додали там.

це вже було від байденівських "пекельних санкцій" гнилої 3,14здьожі про крах рашистської економіки багато,краху поки що немає...
04.02.2026 14:31 Відповісти
Все на війну - це наші стараються набити кишені
04.02.2026 14:21 Відповісти
Значить в наступному році крах російської економіки неминучий.
04.02.2026 14:22 Відповісти
Все на війну - це наші стараються набити кишені
04.02.2026 14:21 Відповісти
Воно жадножлобне, воно все віддасть аби поживитися
04.02.2026 14:22 Відповісти
Значить в наступному році крах російської економіки неминучий.
04.02.2026 14:22 Відповісти
це вже було від байденівських "пекельних санкцій" гнилої 3,14здьожі про крах рашистської економіки багато,краху поки що немає...
04.02.2026 14:31 Відповісти
Кажуть якщо в щось дуже сильно повірити, то воно матеріалізується. Якщо краху нема, значить ми недостатньо в це віримо, так що самі винні. Щоб була перемога, треба не сумніватися в перемозі.
04.02.2026 14:36 Відповісти
а оце справжня потужна потужність й чудове гасло для папуасів - не діяти, а вірити!
схоже багато в чому саме таким принципом й послуговується українська влада.
04.02.2026 15:28 Відповісти
Влада - це представник народу і виконує його волю.
04.02.2026 15:43 Відповісти
ну як вам сказати, те, що вони "виконують", взагалі не схоже на мою волю.
04.02.2026 16:37 Відповісти
Так ви - то ще не весь народ. Демократія - це диктатура більшості (с) А взагалі наш народ має якусь біполярку - і переможну війну з ядерною країною хоче, не маючи ракет, і так щоб не пакували, і взагалі реальність якось лишається за дужками.
04.02.2026 17:27 Відповісти
Демократія - це диктатура більшості (с)

яка всрата маячня.
04.02.2026 18:42 Відповісти
ну значить тепер замість двушєчкі, буде "чєрвонєц на мацкву!"
04.02.2026 14:50 Відповісти
Що таке фашиська росія це світове зло,це здичавіла орда ,а наше бидло під час війни наживаєтся всякі міндіч ,цукерман ,шефірири,шурма баканов щоб вас вже порозривало
04.02.2026 14:54 Відповісти
Да ты сидишь под латвийским аккаунтом, товарищ николай!. Живите, пока... А пану Роману велика подібність за честь та розум!
04.02.2026 14:58 Відповісти
Подячність, пробачте за викривлення допису "автозаповнювачем"
04.02.2026 15:00 Відповісти
Ну і яка європейська країна може собі дозволити подібне?
04.02.2026 15:51 Відповісти
Росія може і весь бюджет витратити на війну. Там рабське населення ще з часів монгольських ханів віддресироване жерти солому за для виконання забаганок царя.
04.02.2026 16:37 Відповісти
 
 